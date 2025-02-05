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Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

05 лютого 2025 р. 19:00

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19:00 Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

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19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

Text

17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

Text

10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

Text

08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

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Російські війська протягом січня 14 разів атакували Київ ракетами та дронами. А посадовці міської адміністрації столиці розікрали кошти на ремонті укриття в одному з ліцеїв.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі "Київського часу" о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • депутат Київської міської ради Андрій Вітренко;
  • експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
  • міністр інфраструктури України (2016-2019 роки) Володимир Омелян;
  • народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко;

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • у Києві в недобудованій 18-поверхівці виявлено уламки ворожого БпЛА, — Кличко;
  • у січні Росія 14 разів атакувала Київ, загинули п’ятеро людей, — КМВА;
  • посадовці КМДА розікрали кошти на ремонті укриття в ліцеї;
  • підозра посадовиці КП "ШЕУ Святошинського району" через переплату 600 тисяч гривень за асфальтобетонну суміш;
  • заява Кличка про "шалену хвилю" тиску правоохоронців на міську владу;
  • у Києві затвердили оголошення хвилини мовчання в громадському транспорті;
  • результати засідання Ради оборони Києва.

Нагадаємо, вчора відбулося перше засідання Ради оборони Києва за участі нового очільника КМВА Тимура Ткаченка. Він доповів про рішення, ухвалені на зустрічі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко поскаржився на Ткаченка й звинуватив його у "намаганні розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування".

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19:00 Пакунок малюка — якою буде грошова компенсація у 2025 році

18:47 У Нацполіції назвали кількість терактів проти ТЦК з початку року

18:40 ЗСУ починають використовувати нові дрони ZEUS і HADES

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:28 Вибухи в ТЦК — Коваленко розповів, як РФ "кидає" диверсантів

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19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

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17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

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12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

Text

10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

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08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

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21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених