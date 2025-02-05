Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

Російські війська протягом січня 14 разів атакували Київ ракетами та дронами. А посадовці міської адміністрації столиці розікрали кошти на ремонті укриття в одному з ліцеїв.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі "Київського часу" о 19:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

депутат Київської міської ради Андрій Вітренко;

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

міністр інфраструктури України (2016-2019 роки) Володимир Омелян;

народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко;

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

у Києві в недобудованій 18-поверхівці виявлено уламки ворожого БпЛА, — Кличко;

у січні Росія 14 разів атакувала Київ, загинули п’ятеро людей, — КМВА;

посадовці КМДА розікрали кошти на ремонті укриття в ліцеї;

підозра посадовиці КП "ШЕУ Святошинського району" через переплату 600 тисяч гривень за асфальтобетонну суміш;

заява Кличка про "шалену хвилю" тиску правоохоронців на міську владу;

у Києві затвердили оголошення хвилини мовчання в громадському транспорті;

результати засідання Ради оборони Києва.

Нагадаємо, вчора відбулося перше засідання Ради оборони Києва за участі нового очільника КМВА Тимура Ткаченка. Він доповів про рішення, ухвалені на зустрічі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко поскаржився на Ткаченка й звинуватив його у "намаганні розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування".