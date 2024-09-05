Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Киев — один из немногих городов, где коммунальный транспорт останавливается во время воздушной тревоги. Иногда частые остановки могут вызвать транспортные пробки.

Об этом рассказал основатель и глава "Офиса трансформации", экс-советник мэра столицы, Максим Бахматов в эфире День.LIVE в четверг, 5 сентября.

Почему в Киеве не решаются проблемы с пробками

Бывший чиновник подчеркнул проблему пробок в столице, которая занимала третье место в мире по их частоте в 2021 году. В этом году такие проблемы могут быть вызваны потенциальными воздушными тревогами.

"Киев сейчас стал одним из украинских городов, где общественный транспорт останавливается во время воздушной тревоги. В других городах это случается редко, как и проблема с пробками", — подчеркнул Бахматов.

Он отметил, что маршрутные такси в Киеве часто неудобны пассажирам, поскольку у них невозможно оплатить проезд безналичным средством. Кроме того, они не подпадают под требование остановки во время тревоги.

Бахматов добавил, что бюджет столицы Украины растет, несмотря на полномасштабное вторжение:

"Каждый год у нас идет плюс 5-7 млрд добавленной стоимости, то есть мы богатый город, у нас есть около 80 млрд ежегодно денег", — говорит экс-чиновник.