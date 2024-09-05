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Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

05 вересня 2024 р. 17:13

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17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

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Київ — одне з небагатьох міст, де комунальний транспорт зупиняється під час повітряної тривоги. Подекуди часті зупинки можуть спричиняти транспортні затори. 

Про це розповів засновник і голова "Офісу трансформації", ексрадник мера столиці, Максим Бахматов в ефірі День.LIVE у четвер, 5 вересня.

Чому у Києві не вирішуються проблеми з заторами

Колишній чиновник підкреслив проблему заторів у столиці, яка займала третє місце у світі за їхньою частотою у 2021 році. Цьогоріч такі проблеми можуть бути спричинені потенційними повітряними тривогами. 

"Київ наразі став одним з українських міст, де громадський транспорт зупиняється під час повітряної тривоги. В інших містах це трапляється рідко, як і проблема з заторами", — підкреслив Бахматов.

Він зазначив, що маршрутні таксі в Києві часто незручні для пасажирів, оскільки у них неможливо оплатити проїзд безготівковим засобом. Крім того, вони не потрапляють під вимогу зупинки під час тривоги.

Бахматов додав, що бюджет столиці України зростає попри повномасштабне вторгнення:

"Щороку в нас йде плюс 5-7 млрд доданої вартості, тобто ми багате місто, в нас є близько 80 млрд щороку грошей", — каже ексурядовець.

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18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

18:28 Зеленський назвав одну з цілей Курської операції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 У Полтаві завершили рятувальні роботи — названо загальну кількість жертв

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17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

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13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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