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Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

2 июля 2025 г. 19:00

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Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

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19:00 Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

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17:50 Минобороны обратилось к США за помощью — эфир Вечір.LIVE

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13:19 Мерц рассказал о ракетах Taurus для ВСУ — эфир День.LIVE

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1 июля 2025
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17:50 Зеленский дал старт спецтрибуналу над РФ — эфир Вечір.LIVE

Журнал The Economist составил рейтинг 173 городов по всему миру по ряду факторов, включая здравоохранение, образование, стабильность, инфраструктуру и окружающую среду. Киев согласно этому рейтингу занял 165 место

Почему Киев так низко и был ли он выше до войны будем рассказывать в эфире "Київський час".

Темы эфира

Сегодня в эфире эксперты поговорят о следующем:

  • Что Киеву нужно улучшить, чтобы стать более комфортным городом?
  • Последствия российских обстрелов,
  • Почему Киев отстает в рейтинге The Economist,
  • Рейтинг криминогенной ситуации по районам,
  • Лето в столице: что будет происходить в Киеве в июле.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Динара Габибулаева — депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам местного самоуправления и внешних связей;
  • Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от партии "Батьківщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
  • Дмитрий Калько — член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;
  • Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 гг.);
  • Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета от партии "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
  • Николай Морозов — архитектор, руководитель креативного отдела Archimatika;
  • Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
  • Павел Немерюк — CEO Atlas Festival.

Напомним, Киев может стать наименее защищенным городом Украины. Интенсивность атак РФ растет, а ситуация с ПВО в столице ухудшается.

Также мы писали, что в столице до сих пор нет мобильных укрытий. Тимур Ткаченко выступил с резкой критикой в адрес столичной власти.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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