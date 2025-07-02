Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

Журнал The Economist составил рейтинг 173 городов по всему миру по ряду факторов, включая здравоохранение, образование, стабильность, инфраструктуру и окружающую среду. Киев согласно этому рейтингу занял 165 место
Почему Киев так низко и был ли он выше до войны будем рассказывать в эфире "Київський час".
Темы эфира
Сегодня в эфире эксперты поговорят о следующем:
- Что Киеву нужно улучшить, чтобы стать более комфортным городом?
- Последствия российских обстрелов,
- Почему Киев отстает в рейтинге The Economist,
- Рейтинг криминогенной ситуации по районам,
- Лето в столице: что будет происходить в Киеве в июле.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Динара Габибулаева — депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам местного самоуправления и внешних связей;
- Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от партии "Батьківщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
- Дмитрий Калько — член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;
- Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 гг.);
- Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета от партии "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
- Николай Морозов — архитектор, руководитель креативного отдела Archimatika;
- Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
- Павел Немерюк — CEO Atlas Festival.
Напомним, Киев может стать наименее защищенным городом Украины. Интенсивность атак РФ растет, а ситуация с ПВО в столице ухудшается.
Также мы писали, что в столице до сих пор нет мобильных укрытий. Тимур Ткаченко выступил с резкой критикой в адрес столичной власти.