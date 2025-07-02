Удобно ли сейчас жить в столице — эфир Київський час

Журнал The Economist составил рейтинг 173 городов по всему миру по ряду факторов, включая здравоохранение, образование, стабильность, инфраструктуру и окружающую среду. Киев согласно этому рейтингу занял 165 место

Почему Киев так низко и был ли он выше до войны будем рассказывать в эфире "Київський час".

Темы эфира

Сегодня в эфире эксперты поговорят о следующем:

Что Киеву нужно улучшить, чтобы стать более комфортным городом?

Последствия российских обстрелов,

Почему Киев отстает в рейтинге The Economist,

Рейтинг криминогенной ситуации по районам,

Лето в столице: что будет происходить в Киеве в июле.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Динара Габибулаева — депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам местного самоуправления и внешних связей;

Алла Шлапак — депутат Киевского городского совета от партии "Батьківщина", первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Дмитрий Калько — член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;

Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 гг.);

Андрей Витренко — депутат Киевского городского совета от партии "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Николай Морозов — архитектор, руководитель креативного отдела Archimatika;

Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;

Павел Немерюк — CEO Atlas Festival.

Напомним, Киев может стать наименее защищенным городом Украины. Интенсивность атак РФ растет, а ситуация с ПВО в столице ухудшается.

Также мы писали, что в столице до сих пор нет мобильных укрытий. Тимур Ткаченко выступил с резкой критикой в адрес столичной власти.