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Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

02 липня 2025 р. 19:00

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19:00 Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

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17:50 Міноборони звернулось до США щодо допомоги — ефір Вечір.LIVE

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13:19 Мерц розповів про ракети Taurus для ЗСУ — ефір День.LIVE

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Журнал The Economist склав рейтинг 173 міст по всьому світу за низкою факторів, включаючи охорону здоров'я, освіту, стабільність, інфраструктуру та навколишнє середовище. Київ згідно з цим рейтингом зайняв 165 місце

Чому Київ так низько та чи був він вище до війни розповідатимемо в ефірі "Київський час". 

Теми ефіру

Сьогодні в ефірі експерти поговорять про наступне: 

  • Що Києву потрібно покращити, щоб стати більш комфортним містом?
  • Наслідки російських обстрілів,
  • Чому Київ пасе задніх в рейтингу The Economist,
  • Рейтинг криміногенної ситуації по районах,
  • Літо в столиці: що відбуватиметься у Києві у липні.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Дінара Габібулаєва — депутатка Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків;
  • Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Дмитро Калько — член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;
  • Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 рр.);
  • Андрій Вітренко — депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Микола Морозов — архітектор, керівник креативного відділу Archimatika;
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
  • Павло Немерюк — CEO Atlas Festival.

Нагадаємо, Київ може стати найменш захищеним містом України. Інтенсивність атак РФ зростає, а ситуація з ППО у столиці погіршується. 

Також ми писали, що у столиці досі немає мобільних укриттів. Тимур Ткаченко виступив із різкою критикою на адресу столичної влади.

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19:50 Вибух поблизу Житомира — медики заявили про багатьох поранених

19:47 Вкрав мільйони на закупівлі зброї — експосадовець отримав підозру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:44 Зеленський поговорив з президентом Єгипту — є нові рішення

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