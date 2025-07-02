Чи зручно зараз жити у столиці — ефір Київський час

Журнал The Economist склав рейтинг 173 міст по всьому світу за низкою факторів, включаючи охорону здоров'я, освіту, стабільність, інфраструктуру та навколишнє середовище. Київ згідно з цим рейтингом зайняв 165 місце

Чому Київ так низько та чи був він вище до війни розповідатимемо в ефірі "Київський час".

Теми ефіру

Сьогодні в ефірі експерти поговорять про наступне:

Що Києву потрібно покращити, щоб стати більш комфортним містом?

Наслідки російських обстрілів,

Чому Київ пасе задніх в рейтингу The Economist,

Рейтинг криміногенної ситуації по районах,

Літо в столиці: що відбуватиметься у Києві у липні.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Дінара Габібулаєва — депутатка Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків;

Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Дмитро Калько — член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник;

Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 рр.);

Андрій Вітренко — депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Микола Морозов — архітектор, керівник креативного відділу Archimatika;

Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;

Павло Немерюк — CEO Atlas Festival.

Нагадаємо, Київ може стати найменш захищеним містом України. Інтенсивність атак РФ зростає, а ситуація з ППО у столиці погіршується.

Також ми писали, що у столиці досі немає мобільних укриттів. Тимур Ткаченко виступив із різкою критикою на адресу столичної влади.