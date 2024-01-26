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Стоит ли отправлять депутатов в военные учебные центры — что думают киевляне

26 января 2024 г. 16:11

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутатов и чиновников следует отправлять в военные учебные центры. Что по этому поводу думают киевляне — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Стоит ли депутатам учиться в военных учебных центрах

Так, подавляющее большинство киевлян поддержали такую инициативу от Давида Арахамии. Говорят, что в условиях войны важно всем пройти базовую военную подготовку. К тому же от депутатов таким образом будет больше пользы, чем когда они будут работать в Верховной Раде.

"Пусть отправляют их побольше туда. Их всех нужно туда отправить, чтобы их здесь и близко не было. И их сынишек, чтобы за границей не сидели".

"Ну пусть хотя бы научатся, это тоже полезно. Я думаю, это неплохая идея".

"Пусть бы шли. Больше будет из них там пользы. А что же они сидят здесь, ничего не делают, а только зарплаты огромные получают, еще и воруют."

Напомним, ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что мобилизация нардепов возможна, если перед этим будет урегулирована работа Верховной Рады. По его словам, нужен человек, который возьмет на себя функционал принятия законов.

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