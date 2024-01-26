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Чи варто відправляти депутатів у військові навчальні центри — що думають кияни

26 січня 2024 р. 16:11

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутатів та чиновників слід відправляти до військових навчальних центрів. Що з цього приводу думають кияни — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи варто депутатам навчатися у військових навчальних центрах 

Так, переважна більшість киян підтримали таку ініціативу від Давида Арахамії. Кажуть, що в умовах війни важливо усім пройти базову військову підготовку. До того ж, від депутатів таким чином буде більше користі, аніж коли вони працюватимуть у Верховній Раді. 

"Хай відправляють їх побільше туди. Їх усіх треба туди відправити, щоб їх тут і близько не було. І їхніх синочків, щоб за кордоном не сиділи". 

"Ну нехай хоча б навчаться, це теж корисно. Я думаю це непогана ідея". 

"Хай би йшли. Більше буде з них там користі. А що ж вони сидять тут, нічого не роблять, а тільки зарплати величезні отримують, ще й крадуть."

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв заявив, що мобілізація нардепів можлива, якщо перед цим буде врегульовано роботу Верховної Ради. За його словами, потрібна людина, яка візьме на себе функціонал ухвалення законів. 

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