Был изготовлен на Азовстали — в Киеве открыли пешеходный мост-волну

В Оболонском районе Киева открыли новый пешеходный мост "Волна Азова". Его строительство началось еще в 2020 году. Тогда Киевская городская государственная администрация уверяла, что объект сооружают за средства меценатов, однако в прошлом месяце Оболонская районная государственная администрация выделила дополнительные 20 млн грн на этот мост, которых якобы не хватило.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Открытие моста "Волна Азова"

Известно, что конструкции для объекта были изготовлены еще на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе. Их за несколько недель до полномасштабной войны привезли в Киев.

Корреспондент спросил у жительницы столицы, нравится ли ей новый мост.

"Я там побывала, походила, понравилось, но в это время так тяжело", — ответила она.

По ее словам, нецелесообразно открывать мосты во время полномасштабной войны с Россией. Женщина отметила, что это нужно было отложить после окончания боевых действий.

Напомним, 24 мая городской голова Киева Виталий Кличко представил новый уникальный мост-волну в столице. Он объединяет Оболонский остров и набережную и построен на деньги иностранных и украинских меценатов.

Раньше разгорелся скандал вокруг Подольского моста в Киеве, известного своим многолетним строительством и огромными расходами из городского бюджета. Журналисты провели собственное расследование по этому поводу.