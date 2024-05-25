Був виготовлений на Азовсталі — у Києві відкрили пішохідний міст-хвилю

В Оболонському районі Києва відкрили новий пішохідний міст "Хвиля Азову". Його будівництво розпочалося ще у 2020 році. Тоді Київська міська державна адміністрація запевняла, що об'єкт споруджують за кошти меценатів, проте минулого місяця Оболонська районна державна адміністрація виділила додаткові 20 млн грн на цей міст, яких нібито не вистачило.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відкриття мосту "Хвиля Азову"

Відомо, що конструкції для об'єкта виготовили ще на підприємстві "Азовсталь" у Маріуполі. Їх за декілька тижнів до повномасштабної війни привезли до Києва.

Кореспондент запитав у мешканки столиці, чи подобається їй новий міст.

"Я там побувала, походила, сподобалось, але в цей час так тяжко", — відповіла вона.

За її словами, наразі недоцільно відкривати мости під час повномасштабної війни з Росією. Жінка зазначила, що це потрібно було відкласти після закінчення бойових дій.

Нагадаємо, 24 травня міський голова Києва Віталій Кличко презентував новий унікальний міст-хвилю у столиці. Він з'єднує Оболонський острів та набережну та побудований на гроші іноземних і українських меценатів.

Раніше розгорівся скандал навколо Подільського мосту в Києві, відомого своїм багаторічним будівництвом та величезними витратами з міського бюджету. Журналісти провели власне розслідування з цього приводу.