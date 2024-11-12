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Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

12 ноября 2024 г. 19:16

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19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

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19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

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18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

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17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

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13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

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10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

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09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

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08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

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19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

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19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

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18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

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17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

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09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

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08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

В прямом эфире Вечір.LIVE " Киевское время " эксперты обсудят бюджет столицы на 2025 год. Они сообщают, куда направят деньги.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир "Киевское время"

Эксперты ответят, что мэр Киева Виталий Кличко планирует делать в следующем году.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Кличко выразил поддержку петиции , призывающей усилить контроль за уровнем шума от транспорта на улицах столицы.

Ранее Мария Гураль в рамках проекта расследований "Наше Дело" разобралась, кто виноват в коллапсе киевского метрополитена.

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19:28 В Сумах раздаются мощные взрывы — оккупанты запустили ракеты

19:12 В Киеве транспортный коллапс — метро переполнено

19:05 Украинцы сорвали выступление Навальной на конференции — видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

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19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

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10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

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