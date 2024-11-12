Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

В прямом эфире Вечір.LIVE " Киевское время " эксперты обсудят бюджет столицы на 2025 год. Они сообщают, куда направят деньги.

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Эфир "Киевское время"

Эксперты ответят, что мэр Киева Виталий Кличко планирует делать в следующем году.

В эфире вы услышите аналитику самых важных событий, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Кличко выразил поддержку петиции , призывающей усилить контроль за уровнем шума от транспорта на улицах столицы.

Ранее Мария Гураль в рамках проекта расследований "Наше Дело" разобралась, кто виноват в коллапсе киевского метрополитена.