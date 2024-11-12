Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час arrow
Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

12 листопада 2024 р. 19:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

В прямому ефірі Вечір.LIVE "Київський час" експерти обговорять бюджет столиці на 2025 рік. Вони повідомляють, куди спрямують кошти.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір "Київський час"

Експерти дадуть відповідь, що мер Києва Віталій Кличко планує робити наступного року.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, Кличко висловив підтримку петиції, що закликає посилити контроль за рівнем шуму від транспорту на вулицях столиці. 

Раніше Марія Гураль в рамках проєкту розслідувань "Наша Справа" розібралася, хто винен у колапсі київського метрополітену.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

21:13 Військовий пішов у СЗЧ та лишився без 30 тис. грн — вирок суду

20:44 Зеленський представив нових послів в Україні

20:43 У Запоріжжі було чути вибухи

20:34 Пол після Тайсона битиметься з одним із кращих боксерів світу

20:28 В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики дали прогноз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:26 Зеленський пояснив, як бійці зможуть переводитися між частинами

20:09 В Україні стартує проєкт екологічної відбудови

20:00 БЗВП в Україні — військовий назвав нюанси та недоліки

19:37 Сховався у багажнику — на Одещині затримали хитрого ухилянта

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

21:13 Військовий пішов у СЗЧ та лишився без 30 тис. грн — вирок суду

20:44 Зеленський представив нових послів в Україні

20:43 У Запоріжжі було чути вибухи

20:34 Пол після Тайсона битиметься з одним із кращих боксерів світу

20:28 В Україні завтра різко зміниться погода — синоптики дали прогноз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:26 Зеленський пояснив, як бійці зможуть переводитися між частинами

20:09 В Україні стартує проєкт екологічної відбудови

20:00 БЗВП в Україні — військовий назвав нюанси та недоліки

19:37 Сховався у багажнику — на Одещині затримали хитрого ухилянта

19:28 У Сумах лунають потужні вибухи — окупанти запустили ракети

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна