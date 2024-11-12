Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

В прямому ефірі Вечір.LIVE "Київський час" експерти обговорять бюджет столиці на 2025 рік. Вони повідомляють, куди спрямують кошти.

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Ефір "Київський час"

Експерти дадуть відповідь, що мер Києва Віталій Кличко планує робити наступного року.

В ефірі ви почуєте аналітику найважливіших подій, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, Кличко висловив підтримку петиції, що закликає посилити контроль за рівнем шуму від транспорту на вулицях столиці.

Раніше Марія Гураль в рамках проєкту розслідувань "Наша Справа" розібралася, хто винен у колапсі київського метрополітену.