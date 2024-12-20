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Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

20 декабря 2024 г. 18:29

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18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

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15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

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14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

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13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

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В Киеве возле Байкового кладбища развернули неизвестную стройку. Известно, что работы начались еще в июле.

Об этом сообщила корреспондент Ирина Доля в эфире День.LIVE в пятницу, 20 декабря.

Строительство возле Байкового кладбища

На месте строительства нет никаких паспортов объекта или документации. Известно, что территория принадлежит компании "Идеалстарбуд". Представитель строительства отметил, что возводят нежилое помещение. 

Пока неизвестно, что именно строится и учли ли застройщики все нормы.

Напомним, в Киеве апелляционный суд поддержал позицию представителя Офиса генерального прокурора и отклонил апелляционные жалобы народного депутата Украины ІХ созыва и его адвоката. Защита пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, признавшего нардепа виновным в совершении административного правонарушения.

Также прокуратура Киева обратилась с иском в Хозяйственный суд, требуя расторжения договора на строительство Подольско-Воскресенского моста.

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