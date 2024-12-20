Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

У Києві біля Байкового кладовища розгорнули невідоме будівництво. Відомо, що роботи розпочалися ще у липні.

Про це повідомила кореспондентка Ірина Доля в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 20 грудня.

Будівництво біля Байкового кладовища

На місці будівництва немає жодних паспортів об’єкта чи документації. Відомо, що територія належить компанії "Ідеалстарбуд". Представник будівництва наголосив, що зводять нежитлове приміщення.

Наразі невідомо, що саме будується та чи врахували забудовники всі норми.

Нагадаємо, у Києві апеляційний суд підтримав позицію представника Офісу генерального прокурора та відхилив апеляційні скарги народного депутата України ІХ скликання та його адвоката. Захист намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, який визнав нардепа винним у скоєнні адміністративного правопорушення.

Також прокуратура Києва звернулася з позовом до Господарського суду, вимагаючи скасування договору на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.