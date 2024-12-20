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Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

20 грудня 2024 р. 18:29

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17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

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15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

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14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

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13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

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10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

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У Києві біля Байкового кладовища розгорнули невідоме будівництво. Відомо, що роботи розпочалися ще у липні.

Про це повідомила кореспондентка Ірина Доля в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 20 грудня.

Будівництво біля Байкового кладовища

На місці будівництва немає жодних паспортів об’єкта чи документації. Відомо, що територія належить компанії "Ідеалстарбуд". Представник будівництва наголосив, що зводять нежитлове приміщення. 

Наразі невідомо, що саме будується та чи врахували забудовники всі норми.

Нагадаємо, у Києві апеляційний суд підтримав позицію представника Офісу генерального прокурора та відхилив апеляційні скарги народного депутата України ІХ скликання та його адвоката. Захист намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, який визнав нардепа винним у скоєнні адміністративного правопорушення.

Також прокуратура Києва звернулася з позовом до Господарського суду, вимагаючи скасування договору на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. 

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18:58 ЗСУ вийшли з населених пунктів Успенівка та Трудове

18:48 У НБУ назвали суму міжнародної допомоги для України в 2025 році

18:48 Влучання росіян у дипустанови в Києві — в МЗС показали відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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