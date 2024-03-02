Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

Основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов рассказал, как столичные власти разворовывали деньги, предназначенные на ремонте киевского метрополитена. Он подчеркнул, что речь идет о минимум 20-30 миллионах гривен.

Об этом Бахматов рассказал в интервью Вечір.LIVE.

Хищение средств на ремонт метрополитена

"Средства воровали. Есть хороший кейс по поводу подземной части моста метрополитена. Там, согласно законодательству, раз в полгода водолазы должны были проверять, что происходит с подпорками", — пояснил Бахматов.

Он добавил, что год назад выяснилось, что 20 или 30 миллионов гривен украдены и списывались на условные, мифические водолазы, потому что ничего даже не делалось.

"Водолазы типа ставили подпись, но на самом деле это не делали. Деньги крались. И такая же ситуация везде по Киеву, именно поэтому она падает один за другим", — рассказал предприниматель.

Бахматов также рассказал, что недавно построенный город переход на Дегтяревской ломался, у него падали балки.

Расследование "Наши деньги" выяснило, что там разворовали средства на арматуру и асфальт.

"И строили какие-то люди, связанные с каким-то одесским криминалитетом", — добавил Бахматов.

Ранее мы рассказывали, что возобновить движение поездов на синей ветке метрополитена в киевском метро планируют уже к концу лета 2024 года. Все ремонтные работы на станциях проходят по графику.

За последние 10 лет в Киеве нет ни одной построенной станции метро, да и вообще ни одного крупного завершенного инфраструктурного проекта.