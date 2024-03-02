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Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

02 березня 2024 р. 12:39

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08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

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00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

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Text

21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

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20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

Text

20:16 Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

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20:00 ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

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18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов розповів, як столична влада розкрадала гроші, призначені на ремонті київського метрополітену. Він наголосив, що йдеться про щонайменше 20-30 мільйонів гривень.

Про це Бахматов розповів в інтерв'ю Вечір.LIVE.

Розкрадання коштів на ремонт метрополітену

"Кошти крали. Є гарний кейс з приводу підземної частини моста метрополітену. Там, згідно законодавства, раз на півроку водолази мали перевіряти, що відбувається з підпорами", — пояснив Бахматов.

Він додав, що рік тому з’ясувалося, що 20 чи 30 мільйонів гривень вкрадені і списувалися на умовних, міфічний водолазів, бо нічого навіть не робилося.

"Водолази типу ставили підпис, але насправді це не робили. Гроші кралися. І така сама ситуація скрізь по Києву, саме тому воно падає одне за одним", — розповів підприємець.

Бахматов також розповів, що нещодавно збудований містоперехід на Дегтярівській ламався, в нього падали балки.

Розслідування "Наші гроші" з'ясувало, що там розікрали кошти на арматуру і асфальт.

"І будували якісь люди, пов'язані з якимось одеським криміналітетом", — додав Бахматов.

Раніше ми розповідали, що відновити рух поїздів на "синій" гілці метрополітену в київському метро планують вже до кінця літа 2024 року. Всі ремонтні роботи на станціях відбуваються за графіком.

За останні 10 років у Києві немає жодної побудованої станції метро та й взагалі — жодного великого завершеного інфраструктурного проєкту.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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