Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

Засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов розповів, як столична влада розкрадала гроші, призначені на ремонті київського метрополітену. Він наголосив, що йдеться про щонайменше 20-30 мільйонів гривень.

Про це Бахматов розповів в інтерв'ю Вечір.LIVE.

Розкрадання коштів на ремонт метрополітену

"Кошти крали. Є гарний кейс з приводу підземної частини моста метрополітену. Там, згідно законодавства, раз на півроку водолази мали перевіряти, що відбувається з підпорами", — пояснив Бахматов.

Він додав, що рік тому з’ясувалося, що 20 чи 30 мільйонів гривень вкрадені і списувалися на умовних, міфічний водолазів, бо нічого навіть не робилося.

"Водолази типу ставили підпис, але насправді це не робили. Гроші кралися. І така сама ситуація скрізь по Києву, саме тому воно падає одне за одним", — розповів підприємець.

Бахматов також розповів, що нещодавно збудований містоперехід на Дегтярівській ламався, в нього падали балки.

Розслідування "Наші гроші" з'ясувало, що там розікрали кошти на арматуру і асфальт.

"І будували якісь люди, пов'язані з якимось одеським криміналітетом", — додав Бахматов.

Раніше ми розповідали, що відновити рух поїздів на "синій" гілці метрополітену в київському метро планують вже до кінця літа 2024 року. Всі ремонтні роботи на станціях відбуваються за графіком.

За останні 10 років у Києві немає жодної побудованої станції метро та й взагалі — жодного великого завершеного інфраструктурного проєкту.