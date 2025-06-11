Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

В Деснянском районе Киева существует около 150 укрытий, однако 60 из них — нуждаются в ремонте. А на территории завода "Радикал" находятся 200 тысяч тонн опасных отходов.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE станет председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

проверки Бахматова перед назначением главой РГА;

приоритетом на должности является решение проблем с лифтами в районе;

общение с обществом;

проблемы с парковкой возле Троещинского рынка;

рынок возле метро Лесная — частично стихийный;

для жителей Деснянского района не хватает рабочих мест;

Деснянский район имеет 12 проектов по безбарьерности;

подземное метро на Троещину — невозможно, альтернативой является наземное сообщение;

свалку на территории кладбища в районе убрали;

в Киеве самый большой бюджет в стране после военного — 100 миллиардов;

транспортная сеть столицы и ее проблемы;

к управлению транспортом будут привлекать больше женщин;

население Деснянского района составляет около 350 тысяч человек;

в каком состоянии завод "Радикал" и опасные отходы;

укрытия в Деснянском районе: сколько открытых и сколько нуждаются в ремонте;

количество детских площадок и садиков в районе.

Напомним, в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого столкнулись четыре транспортных средства, перевернулся автобус.

Также мы писали, что в Киевсовете объявили недоверие заместителю мэра Николаю Поворознику, но уволить его может только Виталий Кличко.