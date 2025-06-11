Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

В Деснянском районе Киева существует около 150 укрытий, однако 60 из них — нуждаются в ремонте. А на территории завода "Радикал" находятся 200 тысяч тонн опасных отходов.
Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу.
О чем эфир
Гостем студии Новини.LIVE станет председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов.
Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- проверки Бахматова перед назначением главой РГА;
- приоритетом на должности является решение проблем с лифтами в районе;
- общение с обществом;
- проблемы с парковкой возле Троещинского рынка;
- рынок возле метро Лесная — частично стихийный;
- для жителей Деснянского района не хватает рабочих мест;
- Деснянский район имеет 12 проектов по безбарьерности;
- подземное метро на Троещину — невозможно, альтернативой является наземное сообщение;
- свалку на территории кладбища в районе убрали;
- в Киеве самый большой бюджет в стране после военного — 100 миллиардов;
- транспортная сеть столицы и ее проблемы;
- к управлению транспортом будут привлекать больше женщин;
- население Деснянского района составляет около 350 тысяч человек;
- в каком состоянии завод "Радикал" и опасные отходы;
- укрытия в Деснянском районе: сколько открытых и сколько нуждаются в ремонте;
- количество детских площадок и садиков в районе.
Напомним, в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого столкнулись четыре транспортных средства, перевернулся автобус.
Также мы писали, что в Киевсовете объявили недоверие заместителю мэра Николаю Поворознику, но уволить его может только Виталий Кличко.