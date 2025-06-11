Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу arrow
Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

11 июня 2025 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

Text

Трамп высказался о разговоре с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

Text

Решение США по Украине и обмены пленными — эфир Ранок.LIVE

10 июня 2025
Text

Трамп выступает с экстренным обращением — прямой эфир

Text

В Венгрии вспыхнули протесты против Орбана — прямой эфир

Text

Помощь от США и снижение призывного возраста — эфир Вечір.LIVE

Text

Мерц делает важное заявление о войне в Украине — прямой эфир

Text

Лидеры ЕС проводят пресс-конференцию по санкциям — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

Россия била по Киеву ракетами из КНДР — эфир День.LIVE

Text

19:00 Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

Text

17:50 Трамп высказался о разговоре с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Решение США по Украине и обмены пленными — эфир Ранок.LIVE

10 июня 2025
Text

22:02 Трамп выступает с экстренным обращением — прямой эфир

В Деснянском районе Киева существует около 150 укрытий, однако 60 из них — нуждаются в ремонте. А на территории завода "Радикал" находятся 200 тысяч тонн опасных отходов.

Об этом и не только поговорим в эфире Київського часу.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE станет председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Максим Бахматов.

Вместе с ведущим Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • проверки Бахматова перед назначением главой РГА;
  • приоритетом на должности является решение проблем с лифтами в районе;
  • общение с обществом;
  • проблемы с парковкой возле Троещинского рынка;
  • рынок возле метро Лесная — частично стихийный;
  • для жителей Деснянского района не хватает рабочих мест;
  • Деснянский район имеет 12 проектов по безбарьерности;
  • подземное метро на Троещину — невозможно, альтернативой является наземное сообщение;
  • свалку на территории кладбища в районе убрали;
  • в Киеве самый большой бюджет в стране после военного — 100 миллиардов;
  • транспортная сеть столицы и ее проблемы;
  • к управлению транспортом будут привлекать больше женщин;
  • население Деснянского района составляет около 350 тысяч человек;
  • в каком состоянии завод "Радикал" и опасные отходы;
  • укрытия в Деснянском районе: сколько открытых и сколько нуждаются в ремонте;
  • количество детских площадок и садиков в районе.

Напомним, в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого столкнулись четыре транспортных средства, перевернулся автобус.

Также мы писали, что в Киевсовете объявили недоверие заместителю мэра Николаю Поворознику, но уволить его может только Виталий Кличко.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

22:44 Синоптики предупредили о штормовой погоде и назвали области

22:38 Металлист 1925 готовит трансфер игрока сборной Украины

22:31 Безопасность Черного моря — беседа Зеленского и премьера Болгарии

22:15 Украинцы переходят на загородную жизнь — какие дома в тренде

22:10 Албания заверила в дальнейшей поддержке Украины — саммит в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:45 Украина заслуживает вступления в ЕС — президент Черногории

21:43 На Закарпатье ТЦК мобилизовал тренера, который сопровождал детей

21:35 Менеджмент Металлиста 1925 встретился с руководством ПСЖ и Милана

21:30 Трампу объявляют импичмент. Что дальше?

21:26 Одесса часть новой европейской архитектуры, — премьер Греции

22:44 Синоптики предупредили о штормовой погоде и назвали области

22:38 Металлист 1925 готовит трансфер игрока сборной Украины

22:31 Безопасность Черного моря — беседа Зеленского и премьера Болгарии

22:15 Украинцы переходят на загородную жизнь — какие дома в тренде

22:10 Албания заверила в дальнейшей поддержке Украины — саммит в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:45 Украина заслуживает вступления в ЕС — президент Черногории

21:43 На Закарпатье ТЦК мобилизовал тренера, который сопровождал детей

21:35 Менеджмент Металлиста 1925 встретился с руководством ПСЖ и Милана

21:30 Трампу объявляют импичмент. Что дальше?

21:26 Одесса часть новой европейской архитектуры, — премьер Греции

22:33 Ситуация с фруктами в Украине — насколько пострадали сады

06:33 Курортный сезон в Одессе — мнения горожан о безопасности моря

9 июня

22:33 Мобилизация украинок — юридические нюансы, что нужно знать

19:44 Черное море, ресурсы, оружие — интересы США в Украине

06:33 Туризм во время войны — будет ли курортный сезон в Одессе

6 июня

06:33 За что любят Одессу и как сделать ее привлекательной уже сегодня

5 июня

22:33 Подготовка пляжей и отелей — каким будет лето в Одессе 2025

19:44 Свежие овощи и фрукты — как изменились цены на одесском базаре

4 июня

19:47 Ситуация на полях — будет ли Одесская область с зерном и овощами

3 июня

19:47 Переговоры в Турции — каких результатов стоит ожидать

Text

19:00 Бахматов о метро на Троещину и укрытии — эфир Київського часу

Text

17:50 Трамп высказался о разговоре с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Решение США по Украине и обмены пленными — эфир Ранок.LIVE

10 июня
Text

22:02 Трамп выступает с экстренным обращением — прямой эфир

Видео по теме

Все видео
Трамп высказался о разговоре с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Трамп высказался о разговоре с Путиным — эфир Вечір.LIVE

11 июня 2025 г. 17:50
Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

Обстрел Харькова и путь Украины в НАТО — эфир День.LIVE

11 июня 2025 г. 13:12
Решение США по Украине и обмены пленными — эфир Ранок.LIVE

Решение США по Украине и обмены пленными — эфир Ранок.LIVE

11 июня 2025 г. 8:00
Трамп выступает с экстренным обращением — прямой эфир

Трамп выступает с экстренным обращением — прямой эфир

10 июня 2025 г. 22:02
В Венгрии вспыхнули протесты против Орбана — прямой эфир

В Венгрии вспыхнули протесты против Орбана — прямой эфир

10 июня 2025 г. 19:17
Помощь от США и снижение призывного возраста — эфир Вечір.LIVE

Помощь от США и снижение призывного возраста — эфир Вечір.LIVE

10 июня 2025 г. 17:50
Мерц делает важное заявление о войне в Украине — прямой эфир

Мерц делает важное заявление о войне в Украине — прямой эфир

10 июня 2025 г. 17:15
Лидеры ЕС проводят пресс-конференцию по санкциям — прямой эфир

Лидеры ЕС проводят пресс-конференцию по санкциям — прямой эфир

10 июня 2025 г. 16:22

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации