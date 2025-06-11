Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

У Деснянському районі Києва існує близько 150 укриттів, однак 60 з них — потребують ремонту. А на території заводу "Радикал" знаходяться 200 тисяч тонн небезпечних відходів.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу.
Про що ефір
Гостем студії Новини.LIVE стане голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов.
Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- перевірки Бахматова перед призначенням головою РДА;
- пріоритетом на посаді є вирішення проблем з ліфтами у районі;
- спілкування з громадою;
- проблеми з паркуванням біля Троєщинського ринку;
- ринок біля метро Лісова — частково стихійний;
- для жителів Деснянського району не вистачає робочих місць;
- Деснянський район має 12 проєктів по безбар'єрності;
- підземне метро на Троєщину — неможливе, альтернативою є наземне сполучення;
- звалище на території кладовища у районі прибрали;
- у Києві найбільший бюджет в країні після військового — 100 мільярдів;
- транспортна мережа столиці та її проблеми;
- до керування транспортом будуть залучати більше жінок;
- населення Деснянського району становить близько 350 тисяч людей;
- в якому стані завод "Радикал" та небезпечні відходи;
- укриття в Деснянському районі: скільки відкритих та скільки потребують ремонту;
- кількість дитячих майданчиків та садочків в районі.
Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП, внаслідок якого зіткнулися чотири транспортних засоби, перевернувся автобус.
Також ми писали, що у Київраді оголосили недовіру заступнику мера Миколі Поворознику, але звільнити його може лише Віталій Кличко.