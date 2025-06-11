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Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

11 червня 2025 р. 19:00

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Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

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19:00 Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

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17:50 Трамп висловився про розмову з Путіним— ефір Вечір.LIVE

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22:02 Трамп виступає з екстреним зверненням — прямий ефір

У Деснянському районі Києва існує близько 150 укриттів, однак 60 з них — потребують ремонту. А на території заводу "Радикал" знаходяться 200 тисяч тонн небезпечних відходів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE стане голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • перевірки Бахматова перед призначенням головою РДА;
  • пріоритетом на посаді є вирішення проблем з ліфтами у районі;
  • спілкування з громадою;
  • проблеми з паркуванням біля Троєщинського ринку;
  • ринок біля метро Лісова — частково стихійний;
  • для жителів Деснянського району не вистачає робочих місць;
  • Деснянський район має 12 проєктів по безбар'єрності;
  • підземне метро на Троєщину — неможливе, альтернативою є наземне сполучення;
  • звалище на території кладовища у районі прибрали;
  • у Києві найбільший бюджет в країні після військового — 100 мільярдів;
  • транспортна мережа столиці та її проблеми;
  • до керування транспортом будуть залучати більше жінок;
  • населення Деснянського району становить близько 350 тисяч людей;
  • в якому стані завод "Радикал" та небезпечні відходи;
  • укриття в Деснянському районі: скільки відкритих та скільки потребують ремонту;
  • кількість дитячих майданчиків та садочків в районі.

Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП, внаслідок якого зіткнулися чотири транспортних засоби, перевернувся автобус.

Також ми писали, що у Київраді оголосили недовіру заступнику мера Миколі Поворознику, але звільнити його може лише Віталій Кличко. 

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20:05 Сезон черешні — що відбувається з цінами на ягоду в Києві

20:01 Графіки відключення світла в Одесі — що чекати завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Виїзд за кордон 17-річного — які документи потрібні

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