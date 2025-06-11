Бахматов про метро на Троєщину та укриття — ефір Київського часу

У Деснянському районі Києва існує близько 150 укриттів, однак 60 з них — потребують ремонту. А на території заводу "Радикал" знаходяться 200 тисяч тонн небезпечних відходів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Київського часу.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE стане голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

перевірки Бахматова перед призначенням головою РДА;

пріоритетом на посаді є вирішення проблем з ліфтами у районі;

спілкування з громадою;

проблеми з паркуванням біля Троєщинського ринку;

ринок біля метро Лісова — частково стихійний;

для жителів Деснянського району не вистачає робочих місць;

Деснянський район має 12 проєктів по безбар'єрності;

підземне метро на Троєщину — неможливе, альтернативою є наземне сполучення;

звалище на території кладовища у районі прибрали;

у Києві найбільший бюджет в країні після військового — 100 мільярдів;

транспортна мережа столиці та її проблеми;

до керування транспортом будуть залучати більше жінок;

населення Деснянського району становить близько 350 тисяч людей;

в якому стані завод "Радикал" та небезпечні відходи;

укриття в Деснянському районі: скільки відкритих та скільки потребують ремонту;

кількість дитячих майданчиків та садочків в районі.

Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП, внаслідок якого зіткнулися чотири транспортних засоби, перевернувся автобус.

Також ми писали, що у Київраді оголосили недовіру заступнику мера Миколі Поворознику, але звільнити його може лише Віталій Кличко.