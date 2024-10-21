Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

В Киеве за последние десять лет не было реализовано ни одного крупного проекта по строительству. Если бы столицей эффективно управляли, то город стал бы богатым.

Об этом заявил основатель и глава "Офиса трансформации" Максим Бахматов в эфире Вечір.LIVE.

Строительство в Киеве

По словам Бахматова, Мост Патона это примерно полмиллиарда долларов, мост Метро — это еще примерно 350 миллионов долларов.

Также Бортницкая станция аэрации 1,1 миллиарда долларов, Шулявский мост до сих пор недостроен — его бюджет уже увеличился на 600 миллионов до 2,5 миллиарда гривен, поскольку его не могут достроить.

"Киевтеплоэнерго" — аварийное, а ни одна станция метро за 10 лет не построена", — подчеркнул он.

Напомним, в Киеве мосты Метро и Патона эксплуатируются уже более 60 лет и находятся в аварийном состоянии.

А мэр города Виталий Кличко заявил, что на Подольско-Воскресенском мосту уже готовы три станции будущей ветки метро.