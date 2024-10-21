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Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

21 октября 2024 г. 23:17

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23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

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18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

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17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

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14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

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13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

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В Киеве за последние десять лет не было реализовано ни одного крупного проекта по строительству. Если бы столицей эффективно управляли, то город стал бы богатым.

Об этом заявил основатель и глава "Офиса трансформации" Максим Бахматов в эфире Вечір.LIVE.

Строительство в Киеве

По словам Бахматова, Мост Патона это примерно полмиллиарда долларов, мост Метро — это еще примерно 350 миллионов долларов.

Также Бортницкая станция аэрации 1,1 миллиарда долларов, Шулявский мост до сих пор недостроен — его бюджет уже увеличился на 600 миллионов до 2,5 миллиарда гривен, поскольку его не могут достроить.

"Киевтеплоэнерго" — аварийное, а ни одна станция метро за 10 лет не построена", — подчеркнул он.

Напомним, в Киеве мосты Метро и Патона эксплуатируются уже более 60 лет и находятся в аварийном состоянии.

А мэр города Виталий Кличко заявил, что на Подольско-Воскресенском мосту уже готовы три станции будущей ветки метро.

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23:52 Сибига обсудил с Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере, — МИД

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:38 Украина нашла решение для противодействия "шахедам" — подробности

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21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

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18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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