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Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

21 жовтня 2024 р. 23:17

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23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

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22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

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21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

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18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

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17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

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14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

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13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

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У Києві за останні десять років не було реалізовано жодного великого проєкту з будівництва. Аби столицею ефективно керували, то місто стало б багатим.

Про це заявив засновник і голова "Офісу трансформації" Максим Бахматов в ефірі Вечір.LIVE.

Будівництво у Києві

За словами Бахматова, Міст Патона це приблизно пів мільярда доларів, міст Метро — це ще приблизно 350 мільйонів доларів.

Також Бортницька станція аерації 1,1 мільярда доларів, Шулявський міст досі недобудований — його бюджет вже збільшився на 600 мільйонів до 2,5 мільярдів гривень, оскільки його не можуть добудувати.

"Київтеплоенерго" — аварійне, а жодної станції метро за 10 років не збудовано", — наголосив він.

Нагадаємо, у Києві мости Метро і Патона експлуатуються вже понад 60 років та перебувають в аварійному стані.

А мер міста Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мосту вже готові три станції майбутньої гілки метро. 

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00:08 У Сумах прогримів вибух — що відомо про ворожу атаку

00:05 США попередили Угорщину про можливість збройної акції найближчими днями

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23:57 Південна Корея може відправити до України військових та розвідку

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23:53 Чоловік судився з прикордонниками через заборону на виїзд — що вирішив суд

23:52 Сибіга обговорив з Ердоганом співпрацю в оборонній сфері, — МЗС

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