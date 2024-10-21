Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

У Києві за останні десять років не було реалізовано жодного великого проєкту з будівництва. Аби столицею ефективно керували, то місто стало б багатим.

Про це заявив засновник і голова "Офісу трансформації" Максим Бахматов в ефірі Вечір.LIVE.

Будівництво у Києві

За словами Бахматова, Міст Патона це приблизно пів мільярда доларів, міст Метро — це ще приблизно 350 мільйонів доларів.

Також Бортницька станція аерації 1,1 мільярда доларів, Шулявський міст досі недобудований — його бюджет вже збільшився на 600 мільйонів до 2,5 мільярдів гривень, оскільки його не можуть добудувати.

"Київтеплоенерго" — аварійне, а жодної станції метро за 10 років не збудовано", — наголосив він.

Нагадаємо, у Києві мости Метро і Патона експлуатуються вже понад 60 років та перебувають в аварійному стані.

А мер міста Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мосту вже готові три станції майбутньої гілки метро.