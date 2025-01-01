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Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

1 января 2025 г. 2:35

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02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
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23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

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22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

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18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

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17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

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Бюджет Киева растет даже в условиях войны. Правда, миллиарды гривен остаются неиспользованными.

Об этом в эфире "Київського часу" во вторник, 31 декабря, заявил руководитель Офиса Трансформации Максим Бахматов.

Что известно о проблеме неиспользованных бюджетных средств

По состоянию на 1 декабря 2024 года из бюджета столицы не использовали 35 миллиардов гривен, то есть треть бюджета. По словам Бахматова, в конце года началось активное "освоение" средств на многочисленные ремонтные работы, раскопки и другие сомнительные проекты.

"Сливаются наши средства куда угодно, чтобы получить эти все коррупционные деньги и удосужиться их как-то отмыть до 1 января, потому что с 1 января новый бюджет, новые планы — будет труднее это делать", — отметил эксперт.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в 2024 году Украина в полном объеме профинансировала все приоритетные расходы. К тому же удалось привлечь почти 42 миллиарда долларов международной помощи.

Также мы сообщали, что бюджет Одесской области в 2025 году составит около 4,5 миллиарда гривен. Наибольшую часть этих средств направят на социальные нужды.

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05:45 Не явился за повесткой на ВВК — какой штраф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:29 Си Цзиньпин сделал заявление о воссоединении с Тайванем

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23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

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17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

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