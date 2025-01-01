Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

Бюджет Киева растет даже в условиях войны. Правда, миллиарды гривен остаются неиспользованными.

Об этом в эфире "Київського часу" во вторник, 31 декабря, заявил руководитель Офиса Трансформации Максим Бахматов.

Что известно о проблеме неиспользованных бюджетных средств

По состоянию на 1 декабря 2024 года из бюджета столицы не использовали 35 миллиардов гривен, то есть треть бюджета. По словам Бахматова, в конце года началось активное "освоение" средств на многочисленные ремонтные работы, раскопки и другие сомнительные проекты.

"Сливаются наши средства куда угодно, чтобы получить эти все коррупционные деньги и удосужиться их как-то отмыть до 1 января, потому что с 1 января новый бюджет, новые планы — будет труднее это делать", — отметил эксперт.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в 2024 году Украина в полном объеме профинансировала все приоритетные расходы. К тому же удалось привлечь почти 42 миллиарда долларов международной помощи.

Также мы сообщали, что бюджет Одесской области в 2025 году составит около 4,5 миллиарда гривен. Наибольшую часть этих средств направят на социальные нужды.