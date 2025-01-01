Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

Бюджет Києва продовжує навіть в умовах війни. Щоправда, мільярди гривень залишаються невикористаними.

Про це в ефірі "Київського часу" у вівторок, 31 грудня, заявив керівник Офісу Трансформації Максим Бахматов.

Що відомо про проблему невикористаних бюджетних коштів

Станом на 1 грудня 2024 року з бюджету столиці не використали 35 мільярдів гривень, тобто третина бюджету. За словами Бахматова, наприкінці року почалося активне "освоєння" коштів на численні ремонтні роботи, розкопки та інші сумнівні проєкти.

"Зливаються наші кошти будь-куди, щоб отримати оці всі корупційні гроші та спромогтися їх якось відмити до 1 січня, бо з 1 січня новий бюджет, нові плани — буде важче це робити", — зазначив експерт.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році Україна в повному обсязі профінансувала всі пріоритетні видатки. До того ж вдалося залучити майже 42 мільярди доларів міжнародної допомоги.

Також ми повідомляли, що бюджет Одеської області у 2025 році становитиме близько 4,5 мільярда гривень. Найбільшу частину з цих коштів спрямують на соціальні потреби.