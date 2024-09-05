Бахматов назвал ошибки Кличко в развитии инфраструктуры Киева

Основатель и руководитель "Офиса трансформации" Максим Бахматов убежден, что мэр Киева не справляется с управлением городской инфраструктурой. Он подчеркнул, что в настоящее время 90% обычных мостовых переходов до сих пор остаются аварийными.

Об этом Бахматов заявил в эфире День.LIVE в четверг, 5 сентября.

Проблемы с инфраструктурой

Бахматов напомнил, что на решение на улице Богатырской в столице потратили 4 млрд гривен. При этом 90% обычных мостовых переходов по-прежнему остаются аварийными.

"Любой транспортный эксперт подтвердит, что дешевле и эффективнее поддерживать то, что есть, чем вкладывать 4 миллиарда в то, чего не было", — считает эксперт.

Ранее Бахматов обвинил столичные власти во лжи относительно продолжения строительства метро на Троещину. Он заявил, что заявленные суммы стали слишком непомерными для бюджета столицы.

Бахматов отметил, что его слова подтверждаются отсутствием финальных проектов и сверхбольшими суммами смет работ в столичном метрополитене.

"Если мы думаем, что у Киева появятся новые станции метро — нет, через 10 лет ни одной станции метро, аварийный мост метро, аварийный мост Патона, аварийный мост Южный, и все это те коммуникации, которые сегодня не выдержали", — сказал он.