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Бахматов назвал ошибки Кличко в развитии инфраструктуры Киева

Бахматов назвал ошибки Кличко в развитии инфраструктуры Киева

5 сентября 2024 г. 19:10

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18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

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17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

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13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

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13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

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Основатель и руководитель "Офиса трансформации" Максим Бахматов убежден, что мэр Киева не справляется с управлением городской инфраструктурой. Он подчеркнул, что в настоящее время 90% обычных мостовых переходов до сих пор остаются аварийными.

Об этом Бахматов заявил в эфире День.LIVE в четверг, 5 сентября.

Проблемы с инфраструктурой

Бахматов напомнил, что на решение на улице Богатырской в столице потратили 4 млрд гривен. При этом 90% обычных мостовых переходов по-прежнему остаются аварийными.

"Любой транспортный эксперт подтвердит, что дешевле и эффективнее поддерживать то, что есть, чем вкладывать 4 миллиарда в то, чего не было", — считает эксперт.

Ранее Бахматов обвинил столичные власти во лжи относительно продолжения строительства метро на Троещину. Он заявил, что заявленные суммы стали слишком непомерными для бюджета столицы.

Бахматов отметил, что его слова подтверждаются отсутствием финальных проектов и сверхбольшими суммами смет работ в столичном метрополитене.

"Если мы думаем, что у Киева появятся новые станции метро — нет, через 10 лет ни одной станции метро, аварийный мост метро, аварийный мост Патона, аварийный мост Южный, и все это те коммуникации, которые сегодня не выдержали", — сказал он.

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19:37 Свет будут выключать весь день — в Укрэнерго сообщили, как завтра будут действовать графики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:21 Увольнение из ВСУ по уходу за ребенком — когда такое возможно

18:54 Каков максимальный срок отсрочки от мобилизации и кому он доступен — перечень

18:49 Брал взятки за назначение выплат военным — прокуратура разоблачила чиновника Минобороны

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17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

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13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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