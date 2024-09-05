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Бахматов назвав помилки Кличка у розбудові інфраструктури Києва

Бахматов назвав помилки Кличка у розбудові інфраструктури Києва

05 вересня 2024 р. 19:10

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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

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17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

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13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

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Засновник та очільник "Офісу трансформації" Максим Бахматов переконаний, що мер Києва не справляється з управлінням міською інфраструктурою. Він підкреслив, що наразі 90% звичайних мостових переходів досі залишаються аварійними.

Про це Бахматов заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 5 вересня.

Проблеми з інфраструктурою

Бахматов нагадав, що на розв’язку на вулиці Богатирській в столиці витратили 4 млрд гривень. При цьому 90% звичайних мостових переходів досі залишаються аварійними.

"Будь-який транспортний експерт підтвердить, що дешевше і ефективніше підтримувати те, що є, ніж вкладати 4 мільярди у те, чого не було", — вважає експерт.

Раніше Бахматов звинуватив столичну владу у брехні щодо продовження будівництва метро на Троєщину. Він заявив, що заявлені суми стали занадто непомірними для бюджету столиці. 

Бахматов зазначив, що його слова підтверджуються відсутністю фінальних проєктів та надвеликими сумами кошторисів робіт в столичному метрополітені.

"Якщо ми думаємо, що у Києва з’являться нові станції метро — ні, за 10 років жодної станції метро, аварійний міст метро, аварійний міст Патона, аварійний міст Південний, і все це ті комунікації, які сьогодні не витримали", — сказав він.

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20:00 Простий та вдалий рецепт баклажанної ікри — взимку така заготівля буде, як знахідка

20:00 Відмова виконувати бойове розпорядження — права військового

19:51 Випуск е-гривні — у НБУ розповіли, що зміниться з появою цифрової валюти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:44 Зеленський прокоментував відправку Румунією ЗРК Patriot до України

19:37 Світло вимикатимуть весь день — в Укренерго повідомили як завтра діятимуть графіки

19:21 Звільнення із ЗСУ для догляду за дитиною — коли таке можливо

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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