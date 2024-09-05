Бахматов назвав помилки Кличка у розбудові інфраструктури Києва

Засновник та очільник "Офісу трансформації" Максим Бахматов переконаний, що мер Києва не справляється з управлінням міською інфраструктурою. Він підкреслив, що наразі 90% звичайних мостових переходів досі залишаються аварійними.

Про це Бахматов заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 5 вересня.

Проблеми з інфраструктурою

Бахматов нагадав, що на розв’язку на вулиці Богатирській в столиці витратили 4 млрд гривень. При цьому 90% звичайних мостових переходів досі залишаються аварійними.

"Будь-який транспортний експерт підтвердить, що дешевше і ефективніше підтримувати те, що є, ніж вкладати 4 мільярди у те, чого не було", — вважає експерт.

Раніше Бахматов звинуватив столичну владу у брехні щодо продовження будівництва метро на Троєщину. Він заявив, що заявлені суми стали занадто непомірними для бюджету столиці.

Бахматов зазначив, що його слова підтверджуються відсутністю фінальних проєктів та надвеликими сумами кошторисів робіт в столичному метрополітені.

"Якщо ми думаємо, що у Києва з’являться нові станції метро — ні, за 10 років жодної станції метро, аварійний міст метро, аварійний міст Патона, аварійний міст Південний, і все це ті комунікації, які сьогодні не витримали", — сказав він.