Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Колишній радник міського голови Києва Максим Бахматов звинуватив столичну владу у брехні щодо продовження будівництва метро на Троєщину. Він заявив, що заявлені суми стали занадто непомірними для бюджету столиці.

Про це він заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 5 вересня.

Метро на Троєщину не буде

Колишній урядовець зазначив, що ця заява підтверджується відсутністю фінальних проєктів та надвеликими сумами кошторисів робіт в столичному метрополітені.

"Якщо ми думаємо, що у Києва з’являться нові станції метро — ні, за 10 років жодної станції метро, аварійний міст метро, аварійний міст Патона, аварійний міст Південний, і все це ті комунікації, які сьогодні не витримали", — сказав він.

Бахматов додав, що у цьому він переконався на власному досвіді.

"От я сьогодні простояв дві години в заторі через те, що при аварійних комунікаціях, при поганому менеджменті, при корупційній владі, в тебе відразу починає ламатися все одночасно", — підкреслив колишній чиновник.

Нагадаємо, у Києві цієї ночі повітряна тривога лунала близько дев'ять годин, внаслідок чого виникли великі затори та черги до транспорту, а в метро ускладнено рух.