Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Бывший советник городского головы Киева Максим Бахматов обвинил столичные власти во лжи насчет продолжения строительства метро на Троещину. Он заявил, что заявленные суммы стали слишком непомерными для бюджета столицы.

Об этом он заявил в эфире День.LIVE в четверг, 5 сентября.

Метро на Троещину не будет

Бывший чиновник отметил, что это заявление подтверждается отсутствием финальных проектов и сверхбольшими суммами смет работ в столичном метрополитене.

"Если мы думаем, что у Киева появятся новые станции метро — нет, через 10 лет ни одной станции метро, аварийный мост метро, аварийный мост Патона, аварийный мост Южный, и все это те коммуникации, которые сегодня не выдержали", — сказал он.

Бахматов добавил, что в этом он убедился в собственном опыте.

"Вот я сегодня простоял два часа в пробке из-за того, что при аварийных коммуникациях, при плохом менеджменте, при коррупционных властях, у тебя сразу начинает ломаться все одновременно", — подчеркнул бывший чиновник.

Напомним, в Киеве этой ночью воздушная тревога звучала около девяти часов, в результате чего возникли большие пробки и очереди к транспорту, а в метро затруднено движение.