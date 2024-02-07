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Атака РФ по Киеву – появились новые подробности последствий обстрела в Голосеевском районе

Атака РФ по Киеву – появились новые подробности последствий обстрела в Голосеевском районе

7 февраля 2024 г. 11:05

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20:45 Военный рассказал, что происходит на фронте и с какой проблемой столкнулись ВСУ

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В среду утром РФ, 7 февраля, нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом, в частности, был Киев. В Голосеевском районе столицы произошло возгорание в многоэтажке, происходит эвакуация людей.

Об этом с места событий рассказала журналист Новини.LIVE Антонина Карташева в утреннем эфире.

Последствия обстрелов в Голосеевском районе Киева

Отмечается, что огонь охватил 10-14 этажа дома, также есть частичное разрушение фасада. На месте происшествия работают спасатели, которые эвакуируют пострадавших, их количество постоянно растет. Среди них — беременная женщина.

По данным ГСЧС, 60 человек спасли, 13 пострадали.

https://t.me/novynylive/92855

"На самом деле ситуация тяжелая. Потому что жильцов дома очень много: люди ищут своих соседей, родных и знакомых", — рассказала журналист.

По состоянию на данный момент информации о погибших нет. Однако, по данным МВД, они могут находиться под завалами. Происходит ликвидация последствий.

Напомним, Виталий Кличко назвал количество пострадавших в результате удара по Киеву.

Кроме того, как известно, произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Значительная часть местных жителей осталась без электроснабжения.

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