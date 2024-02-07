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Атака РФ по Києву — з'явилися нові подробиці наслідків обстрілу в Голосіївському районі

Атака РФ по Києву — з'явилися нові подробиці наслідків обстрілу в Голосіївському районі

07 лютого 2024 р. 11:05

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Text

10:30 Російські ракети долетіли до кордону з Польщею — експерт розповів про тактику атак РФ

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20:30 Журналісти під прицілом СБУ та гучні заяви Зеленського про перезавантаження влади — ефір Новини.LIVE

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20:16 Новий законопроєкт про мобілізацію — які ризики містить у собі документ

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В середу вранці, 7 лютого, РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом, зокрема, був Київ. У Голосіївському районі столиці сталося загоряння у багатоповерхівці, триває евакуація людей. 

Про це з місця подій розповіла журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева у ранковому ефірі.

Наслідки обстрілу в Голосіївському районі Києва

Зазначається, що вогонь охопив 10-14 поверхи будинку, також є часткове руйнування фасаду. На місці події працюють рятувальники, які евакуюють постраждалих, їх кількість постійно зростає. Серед них — вагітна жінка. 

За даними ДСНС, 60 людей врятували, 13 — постраждали. 

https://t.me/novynylive/92855

"Насправді, ситуація тяжка. Тому що мешканців будинку дуже багато: люди шукають своїх сусідів, рідних і знайомих", — розповіла журналістка. 

Станом на цю хвилину, інформації про загиблих немає. Однак, за даними МВС, вони можуть перебувати під завалами. Триває ліквідація наслідків. 

Нагадаємо, Віталій Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок удару по Києву.

Крім того, як відомо, відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Значна частина місцевих мешканців залишилась без електропостачання.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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