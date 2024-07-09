Атака на "Охматдет" — в ГСЧС заявили, что даже их опыт не спрогнозирует сроки разбора завалов

В понедельник, 8 июля, российские захватчики ударили ракетой по детской больнице "Охматдет". Под завалами могут находиться люди. Работники ГСЧС будут продолжать спасательную операцию, пока не пройдет обследование всей территории "Охматдета"

Об этом сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям города Киев Павел Петров в эфире Вечір.LIVE.

Разбор завалов "Охматдета"

Сейчас на месте происшествия активно работают более 130 спасателей от ГУ ГСЧС Украины в Киеве, а также другие подразделения. Специализированная техника помогает поднимать тяжелые элементы конструкции.

"Здесь очень много волонтеров, вместе с нами Красный крест, Нацполиция... Все делают все для того, чтобы максимально быстро завершить разбор завалов. К сожалению, на данный момент уже есть двое погибших людей, а также 10 пострадавших. Информация может обновляться", — заявил Петров.

Он добавил, что после завершения аварийно-спасательных мер комиссия проведет оценку степени повреждения всех зданий с целью принятия решений относительно будущего медицинского учреждения.

Напомним, утром 8 июля россияне обстреляли Украину и попали в детскую больницу "Охматдет".

Служба безопасности Украины квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и тип оружия: россияне ударили крылатой ракетой Х-101.