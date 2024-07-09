Атака на "Охматдит" — в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

У понеділок, 8 липня, російські загарбники вдарили ракетою по дитячій лікарні "Охматдит". Під завалами можуть знаходитися люди. Працівники ДСНС будуть продовжувати рятувальну операцію, поки не пройде обстеження всієї території "Охматдиту"

Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Київ Павло Петров в ефірі Вечір.LIVE.

Розбір завалів "Охматдиту"

Зараз на місці події активно працюють понад 130 рятувальників від ГУ ДСНС України у м. Києві, а також інші підрозділи. Спеціалізована техніка допомагає підіймати важкі елементи конструкції.

"Тут дуже багато волонтерів, разом з нами Червоний хрест, Нацполіція... Усі роблять все для того, щоб максимально швидко завершити розбір завалів. На жаль, на даний момент вже маємо двох загиблих людей, а також 10 постраждалих. Інформація може оновлюватися", — заявив Петров.

Він додав, що після завершення аварійно-рятувальних заходів комісія проведе оцінку ступеня пошкодження всіх будівель з метою прийняття рішень щодо майбутнього медичного закладу.

Нагадаємо, вранці 8 липня росіяни обстріляли Україну і влучили у дитячу лікарню "Охматдит".

Служба безпеки України кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип зброї: росіяни вдарили крилатою ракетою Х-101.