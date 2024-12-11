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Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

11 декабря 2024 г. 8:25

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В Киеве под угрозой обрушения городов Метро и Патона. Неоднократно на комиссиях утверждали в выводах, что эти объекты могут в любой момент рухнуть. Однако некоторые специалисты иного мнения.

В частности, архитектор-урбанист Станислав Демин заявил в комментарии Новинии.LIVE, что мосты вряд ли рухнут, но объектам точно нужна реконструкция.

Какое состояние моста Метро и Патона в Киеве

Станислав Демин заявил, что объектам нужна тотальная реконструкция, однако на это могут уйти годы.

"У нас есть опыт построения Подольско-Воскресенского моста, который в других крахах возводится за несколько лет. У нас на это ушло несколько десятков лет. Поэтому если мне, например, сейчас предложили бы сделать определенные расчеты, я бы говорил года три", — сказал Демин.

И даже несмотря на то, что Подольско-Воскресенький мост достроили и сдали, это стало местом "мемом" в Киеве. Процесс занял более 30 лет, а на объекте в результате было немало недостатков – недостроенные велодорожки, выезды и заезды, а также запрещение движения для пешеходов.

Новый мост не изменит ситуации

Несмотря на это, Станислав Демин убежден, что даже новый Подольско-Воскресенский мост не изменит ситуации.

"Этот новый Подольско-Воскресенский мост он не очень существенно повлияет на ситуацию. Уже наверняка с 80-х годов прошлого века запланировано еще два моста через Днепр. Там южный и северный обход, которые должны разгрузить транзитный трафик", — сказал Демин.

Какого мнения киевляне о ситуации с мостами в столице

Между тем, киевляне рассказали журналисту Новини.LIVE, что сами опасаются ездить и пользоваться аварийными мостами, ведь они в постоянной нагрузке, а ресурс работы исчерпан. Другие уверены, что строительство Подольско-Воскресенского моста стало символом коррупции и некомпетентности властей, а новые объекты станут поводом для новых коррупционных схем.

Напомним, в начале ноября Новини.LIVE узнали, что города Метро в Киеве могут вскоре закрыть для пользования.

Тем временем в Киевской области восстановили мост, разрушенный во время полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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