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Архітектор оцінив ризики обвалу моста Метро та Патона у Києві

Архітектор оцінив ризики обвалу моста Метро та Патона у Києві

11 грудня 2024 р. 08:25

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У Києві під загрозою обвалу міст Метро та міст Патона. Неодноразово на комісіях стверджували у висновках, що ці об'єкти можуть будь-якої миті завалитися. Проте, деякі фахівці іншої думки.

Зокрема, архітектор-урбаніст Станіслав Дьомін заявив у коментарі Новини.LIVE, що мости навряд заваляться, але об'єктам точно потрібна реконструкція.

Який стан моста Метро та Патона у Києві

Станіслав Дьомін заявив, що об'єктам потрібна тотальна реконструція, проте, на це можуть піти роки. 

"Ми маємо досвід побудови Подільськоко-Воскресенського мосту, який в інших крахнах зводиться за кілька років. У нас на це пішло кілька десятків років. Тому якщо мені, наприклад, зараз запропонували б зробити певні розрахунки я б казав років три", — сказав Дьомін.

І навіть попри те, що Подільсько-Воскресенький міст таки добудували і здали, це стало місцем "мемом" у Києві. Процес зайняв понад 30 років, а на об'єкті в результаті було чимало недоліків — недобудовані велодоріжки, виїзди та заїзди, а також заборона руху для пішоходів.

Новий міст не змінить ситуації

Попри це Станіслав Дьомін переконаний, що навіть новозбудований Подільсько-Воскресенський міст не змінить ситуації. 

"Цей новий Подільсько-Воскресенський міст він не дуже суттєво вплине на ситуацію. Вже напевне з 80-х років минулого століття заплановано ще два мости через Дніпро. Там південний і північний обход, які б мали розвантажити транзитний трафік", — сказав Дьомін.

Якої думки кияни щодо ситуації з мостами у столиці

Тим часом кияни розповіли журналісту Новини.LIVE, що самі побоюються їздити та користуватися аварійними мостами, адже вони у постійному навантаженні, а ресурс роботи вичерпаний. Інші переконані, що будівництво Подільсько-Воскресенського мосту став символом корупції та некомпетентності влади, а нові об'єкти стануть приводом для нових корупційних схем.

Нагадаємо, на початку листопада Новини.LIVE дізналися, що міст Метро у Києві можуть незабаром закрити для користування. 

Тим часом у Київській області відновили міст, який було зруйновано під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. 

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