Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

В Киеве в это воскресенье, 4 августа, жители и гости столицы вышли на очередную мирную акцию в поддержку пленных бойцов бригады "Азов". С фотографиями пленных родных и друзей, эти люди еще раз призывали не забывать о защитниках, которые до сих пор находятся в плену Российской Федерации.

На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Акция "Free Azov" в Киеве

В Киеве состоялась очередная акция в поддержку военнопленных бригады особого назначения "Азов", которые до сих пор находятся в неволе на территории Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины.

Поддержать бойцов пришли их родственники, друзья и боевые собратья. Некоторые из них даже принесли на место происшествия домашних питомцев.

Люди стояли с плакатами, на которых можно было увидеть надписи "Не молчи, плен убивает", "Верните Азов" и "Господин президент поговорите с нами".

Не стоит также забывать, что среди пленных находятся бойцы и многие другие подразделения. В частности, поддержать приходящих и военнопленных батальона "Айдару".

Киевлянка Марина рассказала, что пришла на акцию ради своего друга, бойца Айдара, Игоря Гайохи, который с 2014 года ушел защищать страну и уже в начале 22 попал в плен.

"Уже больше года идет судилище на РФ. 16 парней и две девушки незаконно удерживают, мы не знаем в каких условиях. Поэтому я хожу на такие акции", — сказала женщина.

Завершилась акция у здания бывшего российского посольства в Киеве.