Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных arrow
Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

4 августа 2024 г. 21:33

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

В Киеве в это воскресенье, 4 августа, жители и гости столицы вышли на очередную мирную акцию в поддержку пленных бойцов бригады "Азов". С фотографиями пленных родных и друзей, эти люди еще раз призывали не забывать о защитниках, которые до сих пор находятся в плену Российской Федерации.

На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Акция "Free Azov" в Киеве

В Киеве состоялась очередная акция в поддержку военнопленных бригады особого назначения "Азов", которые до сих пор находятся в неволе на территории Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины.

Поддержать бойцов пришли их родственники, друзья и боевые собратья. Некоторые из них даже принесли на место происшествия домашних питомцев.

https://t.me/novynylive/114857

Люди стояли с плакатами, на которых можно было увидеть надписи "Не молчи, плен убивает", "Верните Азов" и "Господин президент поговорите с нами".

Не стоит также забывать, что среди пленных находятся бойцы и многие другие подразделения. В частности, поддержать приходящих и военнопленных батальона "Айдару".

Киевлянка Марина рассказала, что пришла на акцию ради своего друга, бойца Айдара, Игоря Гайохи, который с 2014 года ушел защищать страну и уже в начале 22 попал в плен.

"Уже больше года идет судилище на РФ. 16 парней и две девушки незаконно удерживают, мы не знаем в каких условиях. Поэтому я хожу на такие акции", — сказала женщина.

https://t.me/novynylive/114843

Завершилась акция у здания бывшего российского посольства в Киеве.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

21:29 Доплаты военнослужащим в размере 30 тысяч гривен — кто их получит в августе

21:13 В Хмельницком два пророссийских агитатора хотели обжаловать приговор — что решил суд

21:04 Возвращения жары не избежать — синоптики предостерегли в прогнозе погоды на завтра

20:34 Олимпийская чемпионка получила страшную травму во время полуфинала Олимпиады-2024

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Выплаты под угрозой — нужно ли пенсионерам сообщать ПФУ об увольнении и трудоустройстве

20:29 Отсутствие электроснабжения — при каких условиях в Одесской области могут применяться графики света

20:25 Отключение света — в Укрэнерго сообщили о планах на начало недели

20:22 В Киеве сотни людей собрались на акцию Free Azov, чтобы поддержать военнопленных

19:53 В Минобороны предупредили о создании врагом фейкового приложения Резерв+

21:29 Доплаты военнослужащим в размере 30 тысяч гривен — кто их получит в августе

21:13 В Хмельницком два пророссийских агитатора хотели обжаловать приговор — что решил суд

21:04 Возвращения жары не избежать — синоптики предостерегли в прогнозе погоды на завтра

20:34 Олимпийская чемпионка получила страшную травму во время полуфинала Олимпиады-2024

20:30 Выплаты под угрозой — нужно ли пенсионерам сообщать ПФУ об увольнении и трудоустройстве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:29 Отсутствие электроснабжения — при каких условиях в Одесской области могут применяться графики света

20:25 Отключение света — в Укрэнерго сообщили о планах на начало недели

20:22 В Киеве сотни людей собрались на акцию Free Azov, чтобы поддержать военнопленных

19:53 В Минобороны предупредили о создании врагом фейкового приложения Резерв+

19:11 В населенных пунктах Украины из-за мобилизации стало мало мужчин, назревает любовный кризис, — NYT

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных