Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

У Києві цієї неділі, 4 серпня, мешканці та гості столиці вийшли на чергову мирну акцію на підтримку полонених бійців бригади "Азов". З фотографіями полонених рідних та друзів, ці люди вкотре закликали не забувати про захисників, які досі перебувають у полоні Російської Федерації.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Акція "Free Azov" у Києві

У Києві відбулася чергова акція на підтримку військовополонених бригади особливого призначення "Азов", які і досі перебувають у неволі на території Російської Федерації або на тимчасово окупованих територіях України.

Підтримати бійців прийшли їхні родичі, друзі та бойові побратими. Деякі з них навіть принесли на місце події домашніх улюбленців.

Люди стояли з плакатами, на яких можна було побачити написи "Не мовчи, полон вбиває", "Поверніть Азов" та "Пане президент поговоріть з нами".

Не варто також забувати, що серед полонених перебувають бійці і багатьох інших підрозділів. Зокрема, підтримати приходять і військовополонених батальйону "Айдару".

Киянка Марина розповіла, що прийшла на акцію заради свого друга, бійця Айдару, Ігоря Гайохи, який з 2014 року пішов захищати країну і вже на початку 22-го потрапив у полон.

"Уже більше року йде судилище на РФ. 16 хлопців та дві дівчини незаконно утримують, ми не знаємо в яких вони умовах. Тому я ходжу на такі акції", — сказала жінка.

Завершилася акція біля будівлі колишнього російського посольства у Києві.