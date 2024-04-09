Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

Обвиняемый по делу об убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве не признает свою вину. При этом он отказывается обсуждать какие-либо подробности этого инцидента.

Об этом заявил адвокат стороны потерпевшего Александр Панченко во вторник, 9 апреля.

Подозреваемый отрицает свою вину

Адвокат также отметил, что подозреваемый во время суда только отрицал обвинения в его сторону. Никаких подробностей инцидента мужчина не рассказывал. Юрист также отметил, что если бы не незаконные действия подозреваемого, парень был бы жив.

"Есть видео инцидента. Насколько я понял, они (подозреваемый и погибший. — ред.) падали вдвоем и под массой тела разбилось стекло в фуникулере. Когда они падали, скорее всего, Максим (погиб. — ред.) был снизу ", – объяснил адвокат.

Панченко также отметил, что, по словам очевидцев происшествия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Свидетели сегодня в суде не допрашивали, но из того, что я знаю, были определенные признаки состояния алкогольного опьянения у подозреваемого. Свидетели считают, что он был под хмельком", — отметил адвокат.

Он также подчеркнул, что сейчас больше акцентирует внимание не на том, в каком состоянии был подозреваемый, а общий ход событий.

В Киеве на фуникулере в воскресенье, 7 апреля, произошел несчастный случай. Один из пассажиров скончался из-за ран , вызванных разбитыми стеклами в транспорте.

В результате смерти молодого парня на киевской фуникулерной станции Государственное бюро расследований инициировало начало уголовного производства. Известно, что нападавший являлся сотрудником правоохранительного ведомства.