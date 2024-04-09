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Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

09 квітня 2024 р. 17:37

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Обвинувачений у справі щодо вбивства підлітка на станції фунікулеру в Києві не визнає своєї провини. При цьому він відмовляється обговорювати будь-які подробиці цього інциденту. 

Про це заявив адвокат сторони потерпілого Олександр Панченко у вівторок, 9 квітня.

Підозрюваний заперечує свою провину

Адвокат також зазначив, що підозрюваний під час суду лише заперечував звинувачення в його бік. Жодних подробиць інциденту чоловік не розповідав. Юрист також зазначив, що якби не незаконні дії підозрюваного — хлопець був би живий.

"Є відео інциденту. Наскільки я зрозумів, вони (підозрюваний та загиблий. — ред.) падали вдвох і під масою тіла розбилося скло у фунікулері. Коли вони падали, скоріше за все, Максим (загиблий. — ред.) був знизу", — пояснив адвокат.

Панченко також зазначив, що за словами очевидців події, обвинувачуваний перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Свідки сьогодні в суді не допитувалися, але з того, що я знаю, були певні ознаки стану алкогольного сп'яніння у підозрюваного. Свідки вважають, що він був напідпитку", — зазначив адвокат.

Він також наголосив, що зараз більше акцентує увагу не на тому, в якому стані був підозрюваний, а загальний перебіг подій.

 

https://t.me/novynylive/100813

У Києві на фунікулері в неділю, 7 квітня, стався нещасний випадок. Один із пасажирів помер через рани, спричинені розбитим склом в транспорті.

Внаслідок смерті молодого хлопця на київській фунікулерній станції Державне бюро розслідувань ініціювало початок кримінального провадження. Відомо, що нападник був співробітником правоохоронного відомства.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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