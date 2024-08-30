ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Российские войска остаются заблокированными на одном из заводов в Волчанске. Несмотря на попытки деблокировать подразделение, армия РФ несет потери и не имеет успехов в этом направлении.

Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире День.LIVE в пятницу, 30 августа.

Российские войска заблокированы на заводе в Волчанске

Саранцев заявил, что российские войска остаются заблокированными на одном из заводов в Волчанске. По его словам, речь идет об агрегатном заводе, где подразделение армии РФ изначально оказалось в ловушке.

"Это подразделение сейчас находится там и понесло потери в живой силе. Фактически оно там максимально ограничено в своих тактических действиях", — отметил спикер ОТУ "Харьков".

Он добавил, что ВСУ воздерживаются от штурма этого объекта во избежание значительных потерь среди украинских защитников. Между тем, российская армия пытается деблокировать своих бойцов, но все их попытки не имеют успеха.

"Мы понимаем, что противнику не удастся там долго продержаться и рано или поздно это будет окончено", — заявил Саранцев.