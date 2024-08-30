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ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

30 августа 2024 г. 16:53

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16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

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13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

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12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

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12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

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Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

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Российские войска остаются заблокированными на одном из заводов в Волчанске. Несмотря на попытки деблокировать подразделение, армия РФ несет потери и не имеет успехов в этом направлении.

Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире День.LIVE в пятницу, 30 августа.

Российские войска заблокированы на заводе в Волчанске

Саранцев заявил, что российские войска остаются заблокированными на одном из заводов в Волчанске. По его словам, речь идет об агрегатном заводе, где подразделение армии РФ изначально оказалось в ловушке.

"Это подразделение сейчас находится там и понесло потери в живой силе. Фактически оно там максимально ограничено в своих тактических действиях", — отметил спикер ОТУ "Харьков".

Он добавил, что ВСУ воздерживаются от штурма этого объекта во избежание значительных потерь среди украинских защитников. Между тем, российская армия пытается деблокировать своих бойцов, но все их попытки не имеют успеха.

"Мы понимаем, что противнику не удастся там долго продержаться и рано или поздно это будет окончено", — заявил Саранцев.

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16:58 Из-за ударов по портам Одесчины Украина потеряла более 1,5 миллиарда долларов

16:33 Два миллиона гривен на амфетамине — в Одессе задержали наркоторговцев

16:32 Зеленский эмоционально отреагировал на авиаудар по Харькову и обратился к партнерам Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:28 На фронте погиб историк и археолог из Львова

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16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

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13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

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12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

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11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

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08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции