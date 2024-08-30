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ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

30 серпня 2024 р. 16:53

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

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08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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Російські війська залишаються заблокованими на одному з заводів у Вовчанську. Попри спроби деблокувати підрозділ, армія РФ зазнає втрат і немає успіхів у цьому напрямку. 

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев у ефірі День.LIVE у п'ятницю, 30 серпня.

Російські війська заблоковані на заводі у Вовчанську

Саранцев заявив, що російські війська залишаються заблокованими на одному з заводів у Вовчанську. За його словами, мова йде про агрегатний завод, де підрозділ армії РФ з самого початку опинився у пастці. 

"Цей підрозділ наразі перебуває там і поніс втрати в живій силі. Фактично він там максимально обмежений у своїх тактичний діях", — зазначив речник ОТУ "Харків".

Він додав, що ЗСУ утримуються від штурму цього об'єкта, щоб уникнути значних втрат серед українських захисників. Тим часом, російська армія намагається деблокувати своїх бійців, але всі їхні спроби не мають успіху.

"Ми розуміємо, що противнику не вдасться там довго протриматися і рано чи пізно це буде закінчено", — заявив Саранцев.

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16:33 Два мільйони гривень на амфетаміні — в Одесі затримали наркоторговців

16:32 Зеленський емоційно відреагував на авіаудар по Харкову і звернувся до партнерів України

16:28 На фронті загинув історик та археолог зі Львова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:19 Паралімпіада-2024 — спортсмен з Дніпра здобув першу медаль у легкій атлетиці

16:07 Корупція загрожує державі — нардеп Павло Павліш закликає до посилення заходів боротьби

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12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

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