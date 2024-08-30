ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Російські війська залишаються заблокованими на одному з заводів у Вовчанську. Попри спроби деблокувати підрозділ, армія РФ зазнає втрат і немає успіхів у цьому напрямку.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев у ефірі День.LIVE у п'ятницю, 30 серпня.

Російські війська заблоковані на заводі у Вовчанську

Саранцев заявив, що російські війська залишаються заблокованими на одному з заводів у Вовчанську. За його словами, мова йде про агрегатний завод, де підрозділ армії РФ з самого початку опинився у пастці.

"Цей підрозділ наразі перебуває там і поніс втрати в живій силі. Фактично він там максимально обмежений у своїх тактичний діях", — зазначив речник ОТУ "Харків".

Він додав, що ЗСУ утримуються від штурму цього об'єкта, щоб уникнути значних втрат серед українських захисників. Тим часом, російська армія намагається деблокувати своїх бійців, але всі їхні спроби не мають успіху.

"Ми розуміємо, що противнику не вдасться там довго протриматися і рано чи пізно це буде закінчено", — заявив Саранцев.