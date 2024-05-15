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Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

15 мая 2024 г. 14:54

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13:32 Гаврилечко назвал главную проблему в вопросе возведения фортификаций

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В связи с боевыми действиями на севере Харьковской области продолжается эвакуация населения. Главная менеджер организации "Зоопатруль" Ирэна Скакун заявила, что преимущественно люди пытаются уезжать вместе со своими домашними питомцами.

Об этом Скакун сказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Эвакуация в Харьковской области

По словам Скакун, время на сборы и эвакуацию у людей обычно ограничено. Будучи под обстрелами, они не всегда могут забрать домашних питомцев с собой.

"Такие случаи бывают, люди вынуждены оставлять своих животных. Мы должны это понимать и не осуждать", — сказала Скакун.

Однако добавляет, что в подавляющем большинстве случаев люди пытаются выезжать в безопасные регионы с четырехлапыми. Если такой возможности нет, обращаются к спасателям или профильным службам с соответствующей просьбой о помощи.

"Некоторые населенные пункты уже позакрывали на посещение для волонтеров. Но когда это было возможно, люди оставляли заявки, работает также горячая линия, к ним обращаются и они уже приезжают и забирают животных", — сказала Скакун.

Скакун отметила, что на Харьковском направлении работают зоослужбы и организации, занимающиеся вывозом животных. Говорит, что их количество достаточно большое. По возможности призывает неравнодушных украинцев забирать четвероногих на передержку.

Вместе с тем, по словам представительницы "Зоопатруля", нередко бывают случаи, когда в эвакуации нуждаются и домашние животные.

"С этим слишком сложно, к сожалению, с этим есть большие проблемы. Здесь хочется, чтобы хотя бы у собачек и кошечек была возможность эвакуироваться", — сказала Скакун.

Напомним, ситуация в Харьковской области остается сложной. На улицах города Волчанск идут бои. Россияне практически захватили населённый пункт.

В связи с этим продолжается эвакуация населения. За минувшие сутки из прифронтовых населенных пунктов вывезли более 900 человек.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:40 Закон о мобилизации — работодателей обяжут обеспечивать вручение повесток

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