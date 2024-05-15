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Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

15 травня 2024 р. 14:54

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У зв'язку з бойовими діями на півночі Харківщини триває евакуація населення. Головна менеджерка організації "Зоопатруль" Ірена Скакун заявила, що переважно люди намагаються виїжджати разом зі своїми домашніми улюбленцями.

Про це Скакун сказала у ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Евакуація на Харківщині

За словами Скакун, час на збори та евакуацію у людей зазвичай обмежений. Будучи під обстрілами, вони не завжди мають змогу забрати домашніх улюбленців з собою. 

"Такі випадки трапляються, люди змушені лишати своїх тварин. Ми повинні це розуміти і не засуджувати", — сказала Скакун. 

Однак, додає, що у переважній більшості випадків люди намагаються виїжджати у безпечні регіони з чотирилапими. Якщо такої можливості немає — звертаються до рятівників чи профільних служб з відповідним проханням про допомогу.

"Деякі населені пункти вже позакривали на відвідування для волонтерів. Але коли це було можливо, то люди лишали заявки, працює також гаряча лінія, до них звертаються й вони вже приїжджають й забирають тварин", — сказала Скакун.

Скакун зазначила, що на Харківському напрямку працюють зоослужби та організації, які займаються вивезенням тварин. Каже, що їх кількість досить велика. Тож, по можливості закликає небайдужих українців забирати чотирилапих на перетримку. 

Разом із тим, за словами представниці "Зоопатруля", нерідко бувають випадки, коли евакуації потребують й свійські тварини. 

"З цим надто складно, на жаль, з цим є великі проблеми. Тут хочеться, щоб хоча б у собачок та котиків була можливість евакуюватися", — сказала Скакун.

Нагадаємо, ситуація у Харківській області залишається складною. На вулицях міста Вовчанськ точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт.

У зв'язку з цим продовжується евакуація населення. За минулу добу з прифронтових населених пунктів вивезли понад 900 осіб. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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