Военный опроверг информацию ISW о прорыве оккупантов в Волчанске

Спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев опроверг информацию американского Института изучения войны о прорыве российских оккупантов в Волчанске. Он подчеркнул, что ситуация там действительно сложная, однако это не соответствует действительности.

Об этом Виталий Саранцев сказал в эфире День.LIVE во вторник, 30 июля.

Прорыв оккупантов в Волчанске

"Американский Институт изучения войны ошибается: ситуация с Волчанском сложная, но прорыва оккупантов там нет", — говорит Саранцев.

По его словам, ISW руководствуется информацией из открытых источников. Часто ее берут из пропагандистских Telegram-каналов, как это получилось и в этот раз. Информация была взята из Telegram-канала "Соловьев".

"Когда россияне не имеют каких-то реальных достижений на поле боя, они используют и придумывают себе виртуальные победы", — добавил военный.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать технику и пехоту врага. Бойцы Третьей штурмовой показали кадры уничтожения российской пехоты на Харьковщине.

Также за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 25 танков и 46 артиллерийских систем противника.