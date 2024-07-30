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Военный опроверг информацию ISW о прорыве оккупантов в Волчанске

Военный опроверг информацию ISW о прорыве оккупантов в Волчанске

30 июля 2024 г. 17:08

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16:58 В ВСУ опровергли информацию о захвате россиянами Роботиного

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14:54 Нардеп объяснил, как отстраиваются энергетические объекты, уничтоженные российскими захватчиками

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13:06 Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

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13:00 Спикер НОК Украины объяснил, кого из спортсменов пришлось снять с соревнований

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11:52 Юрист заявил, как нужно наказывать тех, кто сжигает авто военных

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Спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев опроверг информацию американского Института изучения войны о прорыве российских оккупантов в Волчанске. Он подчеркнул, что ситуация там действительно сложная, однако это не соответствует действительности.

Об этом Виталий Саранцев сказал в эфире День.LIVE во вторник, 30 июля.

Прорыв оккупантов в Волчанске

"Американский Институт изучения войны ошибается: ситуация с Волчанском сложная, но прорыва оккупантов там нет", — говорит Саранцев.

По его словам, ISW руководствуется информацией из открытых источников. Часто ее берут из пропагандистских Telegram-каналов, как это получилось и в этот раз. Информация была взята из Telegram-канала "Соловьев".

"Когда россияне не имеют каких-то реальных достижений на поле боя, они используют и придумывают себе виртуальные победы", — добавил военный.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать технику и пехоту врага. Бойцы Третьей штурмовой показали кадры уничтожения российской пехоты на Харьковщине.

Также за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 25 танков и 46 артиллерийских систем противника.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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