Військовий спростував інформацію ISW про прорив окупантів у Вовчанську

Речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев спростував інформацію американського Інституту вивчення війни про прорив російських окупантів у Вовчанську. Він наголосив, що ситуація там дійсно складна, однак це не відповідає дійсності.

Про це Віталій Саранцев сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 30 липня.

Прорив окупантів у Вовчанську

"Американський Інститут вивчення війни помиляється: ситуація з Вовчанськом складна, але прориву окупантів там немає", — каже Саранцев.

За його словами, ISW керується інформацією з відкритих джерел. Часто її беруть з пропагандистських Telegram-каналів, як це вийшло і цього разу. Інформація була взята з Telegram-каналу "Соловйов".

"Коли росіяни не мають якихось реальних досягнень на полі бою, вони використовують і придумують собі віртуальні перемоги", — додав військовий.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати техніку та піхоту ворога. Бійці Третьої штурмової показали кадри знищення російської піхоти на Харківщині.

Також за минулу добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу російських загарбників. Також вдалося знищити 25 танків та 46 артилерійських систем ворога.