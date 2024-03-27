Укрзализныця передала харьковчанам горячее питание — как горожане живут без света

Украинская железная дорога во вторник, 26 марта, обеспечила харьковчан горячим питанием, поскольку большая часть города на востоке города постоянно отключается от электроэнергии после того, как российские удары поразили энергетическую инфраструктуру. Горожанам дали более 10 тысяч порций.

Соответствующее видео опубликовало агентство Reuters.

Как УЗ помогает харьковчанам после обстрелов

"После ракетного удара россиян по энергетической инфраструктуре и обращения Харьковской ОВА, поезд Food Train прибыл для поддержки этих территорий. В первую очередь это больницы, места компактного проживания ВПЛ и ближайшие территориальные громады", — рассказал один из представителей Укрзализныци.

По его словам, вчера харьковчане получили около 10 тысяч порций еды, а 25 марта был рекорд — выдано 10 250 порций. Речь идет о первом и втором блюде, то есть комплексном обеде.

Известно, что Укрзализныця начала привозить еду горожанам 23 марта.

Какая ситуация в Харькове после российских обстрелов

Напомним, Харьков до сих пор приходит в себя от российской атаки в пятницу, 22 марта. Враг обстреливал энергообъекты города, в результате чего без света остаются несколько тысяч человек.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий назвал точную дату полного восстановления электроснабжения в Харькове. По его словам, сейчас на это необходимо около двух недель.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что решил раньше закончить отопительный сезон в городе, чтобы уменьшить нагрузку на пострадавшую в результате обстрелов РФ энергосистему.