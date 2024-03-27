Укрзалізниця передала харків'янам гаряче харчування — як містяни живуть без світла

Українська залізниця у вівторок, 26 березня, забезпечила харків’ян гарячим харчуванням, оскільки більша частина міста на сході міста постійно відключається від електроенергії після того, як російські удари вразили енергетичну інфраструктуру. Містянам дали понад 10 тисяч порцій.

Відповідне відео опублікувало агентство Reuters.

Як УЗ допомагає харків'янам після обстрілів

"Після ракетного удару росіян по енергетичній інфраструктурі і звернення Харківської ОВА, потяг Food Train прибув задля підтримки цих територій. В першу чергу, це лікарні, місця компактного проживання ВПО та найближчі територіальні громади", — розповів один із представників Укрзалізниці.

За його словами, вчора харків'яни отримали близько 10 тисяч порцій їжі, а 25 березня був рекорд — видано 10 250 порцій. Йдеться про першу та другу страву, тобто комплексний обід.

Відомо, що Укрзалізниця почала привозити їжу містянам 23 березня.

Яка ситуація в Харкові після російських обстрілів

Нагадаємо, Харків досі оговтується від російської атаки у п'ятницю, 22 березня. Ворог обстрілював енергооб'єкти міста, внаслідок чого без світла залишаються декілька тисяч людей.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький назвав точну дату повного відновлення електропостачання в Харкові. За його словами, наразі на це необхідно близько двох тижнів.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що вирішив раніше закінчити опалювальний сезон у місті, аби зменшити навантаження на енергосистему, яка постраждала внаслідок обстрілів РФ.