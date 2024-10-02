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В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

2 октября 2024 г. 13:42

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13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

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12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

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Освобождение агрегатного завода в Волчанске дало украинским военным новые возможности в решении логистических и боевых задач. В настоящее время российские войска пытаются отвоевать или уничтожить предприятие.

Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире Ранок.LIVE в среду, 2 октября.

Увольнение агрегатного завода в Волчанске

Саранцев заявил, что операция по освобождению агрегатного завода в Волчанске открыла новые возможности для украинских военных. В частности, в решении логистических задач и выполнении боевых операций.

По его словам, российские войска потеряли контроль над важным участком города, что усложнило их действия против подразделений ВСУ.

"Россияне потеряли тактический объект, а также получили имиджевые потери. Конечно, это негативно повлияло на личный состав", — отметил спикер ОТГ "Харьков".

Он добавил, что захватчики не сдаются и пытаются или отвоевать завод, или уничтожить его, чтобы он не был пригоден ни для чего и не мог использоваться для ведения боевых действий на нем.

Напомним, во время увольнения агрегатного завода в Волчанске бойцам ГУР удавалось взять российских военных в плен.

В ГУР также объяснили, какое значение для бойцов ВСУ имеет увольнение агрегатного завода в Волчанске .

Сейчас это предприятие подвергается постоянным обстрелам . Россияне бьют по нему из всего имеющегося вооружения, в том числе тяжелых пулеметных систем.

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