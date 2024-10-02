У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську дало українським військовим нові можливості у вирішенні логістичних та бойових завдань. Наразі російські війська намагаються відвоювати або знищити підприємство.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі Ранок.LIVE у середу, 2 жовтня.

Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську

Саранцев заявив, що операція зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську відкрила нові можливості для українських військових. Зокрема, у вирішенні логістичних завдань та виконанні бойових операцій.

За його словами, російські війська втратили контроль над важливою ділянкою міста, що ускладнило їхні дії проти підрозділів ЗСУ.

"Росіяни втратили тактичний обʼєкт, а також отримали іміджеві втрати. Звичайно це негативно вплинуло на особовий склад", — зазначив речник ОТУ "Харків".

Він додав, що загарбники не здаються і намагаються або відвоювати завод, або знищити його, щоб він не був придатний ні для чого і не міг використовуватися для ведення бойових дій на ньому.

Нагадаємо, під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську бійцям ГУР вдавалося взяти російських військових у полон.

У ГУР також пояснили, яке значення для бійців ЗСУ має звільнення агрегатного заводу у Вовчанську.

Наразі це підприємство зазнає постійних обстрілів. Росіяни б'ють по ньому з усього наявного озброєння, зокрема важких кулеметних систем.