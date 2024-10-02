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У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

02 жовтня 2024 р. 13:42

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13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

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12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

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10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

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08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

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22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

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21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

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Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську дало українським військовим нові можливості у вирішенні логістичних та бойових завдань. Наразі російські війська намагаються відвоювати або знищити підприємство.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі Ранок.LIVE у середу, 2 жовтня.

Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську

Саранцев заявив, що операція зі звільнення агрегатного заводу у Вовчанську відкрила нові можливості для українських військових. Зокрема, у вирішенні логістичних завдань та виконанні бойових операцій.

За його словами, російські війська втратили контроль над важливою ділянкою міста, що ускладнило їхні дії проти підрозділів ЗСУ.

"Росіяни втратили тактичний обʼєкт, а також отримали іміджеві втрати. Звичайно це негативно вплинуло на особовий склад", — зазначив речник ОТУ "Харків".

Він додав, що загарбники не здаються і намагаються або відвоювати завод, або знищити його, щоб він не був придатний ні для чого і не міг використовуватися для ведення бойових дій на ньому.

Нагадаємо, під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську бійцям ГУР вдавалося взяти російських військових у полон.

У ГУР також пояснили, яке значення для бійців ЗСУ має звільнення агрегатного заводу у Вовчанську

Наразі це підприємство зазнає постійних обстрілів. Росіяни б'ють по ньому з усього наявного озброєння, зокрема важких кулеметних систем.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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