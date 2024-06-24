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В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

24 июня 2024 г. 15:28

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Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области Евгений Василенко заверил, что в Харькове перебои с электроснабжением отсутствуют. После попадания авиационной бомбы обесточивание длилось всего два-три часа.

Об этом Василенко рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 24 июня.

Обесточение в Харькове

"После попадания авиабомбами частично была обесточена часть города, но в течение 2-3 часов электричества смогли уладить ситуацию", — рассказал Василенко.

Он добавил, что сейчас электроснабжение есть. В ближайшее время перебоев не ожидается.

Ранее мы рассказывали, что глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате произошедших в эти выходные ракетных обстрелов Харькова пострадали десятки человек. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в воскресенье 23 июня в Харькове прозвучала серия взрывов: кафиры ударили по городу авиабомбами.

После авиаударов по Харькову часть города осталась без света и воды.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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