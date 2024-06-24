У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області Євген Василенко запевнив, що у Харкові перебої з електропостачанням відсутні. Після влучання авіаційної бомби знеструмлення тривало лише дві-три години.

Про це Василенко розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 24 червня.

Знеструмлення у Харкові

"Після влучання авіабомбами частково було знеструмлено частину міста, але протягом 2-3 годин електрики змогли полагодити ситуацію", — розповів Василенко.

Він додав, що наразі електропостачання є. Найближчим часом перебоїв не очікується.

Раніше ми розповідали, що очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ракетних обстрілів Харкова, які сталися у ці вихідні, постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у неділю 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів: окупанти вдарили по місту авіабомбами.

Після авіаударів по Харкову частина міста залишилася без світла та води.