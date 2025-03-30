В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

В Харькове Фельдман ЭкоПарк в воскресенье, 30 марта, провел весенний выпуск птиц. На волю выпустили 170 пернатых, которые попали в парк после браконьеров.

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

Выпуск птиц в Харькове

Экопарк поддерживает традицию выпуска птиц более 10 лет. В этом году в природу вернули 170 особей: щеглов, чижей, зябликов, зеленушек, снегирей и дубоносов.

Часть из них спасли волонтеры — птицы прошли восстановление в Центре спасения диких, экзотических и домашних животных "Добрий дім Фельдман Екопарк". Других удалось забрать у браконьеров, которые пытались незаконно вывезти их за пределы страны.

На это событие пришли посмотреть большое количество харьковчан.

Напомним, в начале марта враг нанес удар по Фельдман Экопарк, убив и ранив животных.

Новини.LIVE побывали на месте атаки и показали последствия.