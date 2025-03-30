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У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

30 березня 2025 р. 21:31

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У Харкові "Фельдман ЕкоПарк" у неділю, 30 березня, провів весняний випуск птахів. На волю випустили 170 пернатих, які потрапили до парку після браконьєрів.

Про це йдеться в сюжеті Новини.LIVE.

Випуск птахів у Харкові

Екопарк підтримує традицію випуску птахів понад 10 років. Цього року в природу повернули 170 особин: щигликів, чижів, зябликів, зеленяків, снігурів та дубоносів.

Частину з них врятували волонтери — птахи пройшли відновлення в Центрі порятунку диких, екзотичних і домашніх тварин "Добрий дім Фельдман Екопарк". Інших вдалося забрати у браконьєрів, які намагалися незаконно вивезти їх за межі країни.

На цю подію прийшли подивитися велика кількість харків'ян. 

Нагадаємо, на початку березня ворог завдав удару по Фельдман Екопарку, вбивши та поранивши тварин. 

Новини.LIVE побували на місці атаки та показали наслідки.

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