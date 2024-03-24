В ГУР рассказали, как разведка готовилась к обороне Харькова

Офицер Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Вито" рассказал о деталях подготовки к обороне Харькова. Разведчики действовали по "плану Буданова".

Об этом "Вито" рассказал для проекта "Храбрые сердца".

Подготовка разведчиков к обороне Харькова

"Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехали в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области", — рассказал "Вито".

Он отметил, что все спланировали заранее. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов отметил, что для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.

"За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и так далее в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло", — рассказал Буданов.

"Вито" является одним из офицеров, который реализовывал план подготовки к обороне Харькова.

"План Буданова" — он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались — и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям", — вспомнил офицер.

По его словам, количество добровольцев, которые становились на защиту своего города от оккупантов, превысило все ожидания — привезенного оружия не хватало.

"Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на одно количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по другому. Пришлось их вооружать", — добавил "Вито".

Напомним, 23 марта в ГУР рассказали, что во временно оккупированном Мелитополе раздавались мощные взрывы. В результате этого уничтожена группа захватчиков и их техника.

Также на днях у СМИ появилась информация о том, что Россия покупает спутниковые данные у американских компаний для подготовки ракетных ударов по Украине. Комментируя это, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что это коммерческая услуга, которой враг пользовался и раньше.